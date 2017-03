Hallan muerta a mujer desaparecida

Familiares de Lucía Irene Muñiz Ortega, de 19 años y reportada como ausente desde el pasado 7 de febrero, fueron notificados por la Fiscalía General del Estado (FGE) que su cadáver fue localizado desde el pasado 13 de febrero, denunciaron.La mujer fue privada de su libertad junto a su pareja sentimental identificada como Jonathan; los cuerpos de ambos fueron encontrados seis días después de que los vieron por última vez en la colonia Morelos IV.Ambas familias los reportaron como ausentes y en ninguno de los casos la FGE difundió las pesquisas, acusaron los quejosos que solicitaron la reserva de su identidad por temor a represalias.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la FGE, dijo que la familia de Lucía acudió ayer a identificarla; Jonathan ingresó el 13 de febrero del año en curso como masculino desconocido y le fue asignado el número de cadáver 248 en los congeladores del Servicio Médico Forense (Semefo).En las redes sociales sólo se encontró la pesquisa de Lucía Irene, originaria de Parral, Chihuahua.El archivo periodístico refiere que Lucía y Jonathan estaban envueltos en cobijas y presentaron huellas de tortura, incluso, se dijo que junto a uno de los cuerpos dejaron una cartulina con un mensaje, pero esto no fue confirmado por la autoridad investigadora.En entrevista con El Diario, los deudos afirmaron que fueron ellos quienes hicieron pública la pesquisa de Lucía a través de las redes sociales, ya que la Fiscalía General del Estado (FGE) no las difundió.Precisaron que los cadáveres de Lucía y Jonathan estaban en el Servicio Médico Forense (Semefo) desde hace más de un mes, mientras las familias los seguían buscando con vida.Reprobaron que durante todo este tiempo los familiares de la pareja no fueron informados del hallazgo de los cuerpos por parte de los investigadores de la Unidad de Investigación de Personas Ausentes y Extraviadas o de Delitos contra la Vida.El pasado 13 de febrero El Diario informó el hallazgo de dos cuerpos envueltos en cobijas que fueron abandonados, casi en forma simultánea, alrededor de las 7 de la tarde en el suroriente de la ciudad.La primera de las víctimas fue localizada envuelta en una cobija color naranja en las calles Jovita Ganados Mendoza y Manuel Herrera Lazo de la colonia Gómez Morín, en la parte posterior de Teto’s Car.Vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades luego de que encontraron a la víctima en la calle, a un lado de la banqueta, amarrada con una especie de listón. En el sitio trascendió que había un narcomensaje, pero este dato no fue confirmado por las autoridades.Apenas habían transcurrido unos minutos cuando fue reportado otro cuerpo abandonado en la vía pública, en el fraccionamiento El Campanario, el cual resultó ser de una mujer.La víctima estaba envuelta en una sábana blanca y tenía la cabeza cubierta con una bolsa de plástico. Fue localizada en las calles Jesús Elizarraras y Belisario Jesús García del fraccionamiento El Campanario.El cuerpo fue abandonado a un lado de la barda perimetral de una empresa maquiladora.Hasta el lugar acudieron agentes de la SSPM después de que vecinos reportaron que personas no identificadas habían bajado de un vehículo el cuerpo de una persona y después se retiraron del lugar.Lucía y Jonathan vivían en unión libre, dieron a conocer los familiares de ambas víctimas.Los deudos esperan la entrega de los cuerpos para darles cristiana sepultura. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

