Entregan diario hasta 30 ‘gafetes’ azules

Entre 20 y 30 gafetes de discapacidad se entregan diariamente en la Oficina de Licencias Digitales, informó América Vargas López, supervisora administrativa de esa dependencia.Se trata del “Permiso especial para personas con discapacidad” que les permite utilizar los cajones de estacionamiento azules, agregó.El documento consiste en una credencial del tamaño de una licencia de conducir, con foto del acreditado y el símbolo universal de invalidez (imagen de una persona en silla de ruedas).Informó que anteriormente la Dirección General de Tránsito entregaba a los solicitantes un marbete que se colgaba en el espejo del vehículo, cosa que ya no se hace.Ahora las personas con imposibilidad deben ir a la Oficina de Licencias Digitales que se ubica en la Unidad Administrativa “José María Morelos” en avenida Abraham González y calle Zempoala.Allí deben gestionar el “Permiso especial para personas con discapacidad” que una credencial, del tamaño de una licencia de manejo, expresó.Con ese gafete pueden estacionarse en los cajones azules, siempre y cuando lo traigan consigo cuando los lleve cualquier familiar en su vehículo, dijo.Muchas personas hacen es sacarle una copia en ampliación y ponerla en algún lugar visible en su vehículo, agregó.Humberto López Hernández, médico oficial del Estado y quien está acreditado como perito en medicina vial, dijo que la credencial se otorga a personas ciegas, a otras que necesitan ser transportadas como niños con parálisis cerebral y algunas con trastornos mentales.Dijo que si una persona con discapacidad sabe manejar, puede obtener placas de discapacidad; y si no puede, se le da el gafete, el cual tiene el beneficio de que puede usarlo en cualquier vehículo en que se suba.Pero, ¡atención!, esto es válido siempre y cuando la persona con discapacidad tenga que descender del vehículo, pues no se permite que se quede en el automóvil mientras las demás van a comprar algo o a hacer alguna diligencia, agregó.Es decir, el gafete es válido únicamente si la persona con discapacidad tiene que descender del auto, de lo contrario, se considera un mal uso del documento, informó. (Horacio Carrasco/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.