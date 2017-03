Dejen de buscar culpables de la derrota: Reyes Baeza

Cargando

El exgobernador de Chihuahua y actual director general del Issste, José Reyes Baeza Terrazas llamó ayer a los priistas a reflexionar para buscar acuerdos y unidad en vez de culpables y persecuciones, para buscar la reconstrucción y relanzamiento del partido rumbo a los comicios del 2018.En entrevista, afirmó que esto no significa que el Revolucionario Institucional (PRI), le apueste al olvido o al perdón, porque para eso está la sociedad, las autoridades encargadas de la fiscalización y hasta las instancias internas del partido que se encargan de aplicar los estatutos a la militancia.“No es a través de encontrar dentro del PRI los culpables de una derrota como vamos a salir adelante, es decir, no puedes basar en elementos negativos el relanzamiento del partido”, dijo quien encabezó ayer en la ciudad un evento de la Fundación Colosio.Omar Bazán Flores, dirigente estatal de la Fundación Colosio, dijo que el acto realizado en el marco del 23 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta no era cualquier evento no sólo porque rebasó las expectativas en la participación de priistas, sino porque dan un nuevo paso en la reconstrucción del partido sobre todo ahora que “el estado se les está cayendo a pedazos” a sus adversarios políticos de Acción Nacional.“Entendamos el momento, todos sabemos por qué perdimos. Si pegamos el rompecabezas vamos a sacar la conclusión”, dijo en el acto al que acudió la clase política priista local, los exalcaldes Jaime Bermúdez Cuarón y Héctor Murguía Lardizábal, así como los empresarios Valentín Fuentes y Arnoldo Cabada de la O, éste último padre del actual presidente municipal, el independiente Armando Cabada Alvídrez.Para esa reconstrucción del tricolor, Bazán y otros priistas consideraron que se requiere un líder, una figura que los motive y los unifique, por lo que identificaron a Reyes Baeza como el indicado para realizar esa tarea y un ejemplo a seguir.Reyes Baeza aseguró que encabeza diálogos con los priistas en el estado porque siente una obligación política y moral como exgobernador del estado y no porque busque un cargo público, porque eso lo definirá el partido en su momento.Durante su intervención, el actual funcionario federal compartió su quehacer durante los últimos años en la vida política, personal y profesional primero como titular del Fovissste y después como titular del Issste.También habló sobre la importancia de mantener la mesura con respecto a la actuación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Además, destacó las obras públicas que realizó durante su sexenio, particularmente en Ciudad Juárez, entre ellas el Centro Cultural Paso del Norte, el anillo periférico y el acueducto Conejos Médanos.Convocó a los priistas evitar una “cacería de brujas”, sino hacer un ejercicio hacia dentro de un análisis crítico, pero también autocrítico, para que cada quien asuma la responsabilidad que le toca, aunque agregó que hay instancias a las que les corresponde hacer la revisión, pero no identificó casos ni personajes.Agregó que es importante realizar este proceso de reflexión y de unidad cuánto antes, porque vienen los tiempos electorales y lo que no pueden permitir es el acercamiento con otras expresiones políticas.“Me preocupa que después de la derrota de junio del año pasado nos quedemos en la confrontación y señalamientos estériles dentro del propio partido, mi interés de venir y estar presente en otras partes del estado es hacer la convocatoria que ya hicimos e iniciar la siguiente etapa del partido”, afirmó.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.