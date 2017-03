Aplazan apertura de compuerta para Acequia Madre

Debido al retraso del desazolve de la Acequia Madre y limpia de aproximadamente 40 kilómetros de canales, la Secretaría de Desarrollo Rural solicitó a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), prórroga para el próximo 18 de abril, para la apertura de la compuerta de la presa El Elefante en Nuevo México, de acuerdo al tratado entre Estados Unidos y México, informó Javier Meléndez, titular de Desarrollo Rural Zona Norte.Meléndez dijo que en pláticas con Raúl Rodríguez, director de Servicios Públicos Municipales, se acordó que el apoyo por parte del Municipio, que consiste en recolección de basura y poda, por parte del personal de Parques y Jardines iniciará mañana.Informó que la Secretaría de Desarrollo Rural aportó 200 mil pesos, la JMAS ha apoyado con maquinaria y se tienen presupuestados 200 mil pesos adicionales por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, para concluir el trabajo de limpia.El funcionario anunció que será hasta el próximo 18 de abril a la 3 de la tarde cuando se abrirán las compuertas de la presa de El Elefante, del estado de Nuevo México, donde entrarán 24.3 millones de metros cúbicos a la Acequia Madre.Adelantó que se organizará un evento para recibir las aguas en punto de las 3 de la tarde, en las compuertas de la colonia Felipe Ángeles, a la altura del Monumento al Cigarro.Dijo que se invitarán a escuelas, asociaciones civiles y grupos interesados en la limpieza de la ciudad, con la intención de concientizar a la población a no arrojar basura a los canales, ya que esto implica esfuerzo y dinero.“Una ciudad no es la que más se limpia, si no la que menos se ensucia”, expresó.

