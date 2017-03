‘No pierdan de vista dónde asestar el gancho’

Cargando

Abrirse paso en un campo tradicionalmente reservado a los hombres fue una tarea ardua, pero muy satisfactoria, dice sonriente Mariana ‘La Barbie’ Juárez, una boxeadora profesional que se obligó a dar lo mejor de sí misma para demostrarle a todos que una mujer no era poca cosa.Con este optimismo, la deportista visitó ayer esta ciudad para recordarles a ellas que pueden ser lo que deseen si nunca se rinden y luchan por alcanzarlo.En una plática motivacional que ofreció en la sede del Instituto Municipal del Deporte, la campeona mundial criticó que, aun en estos tiempos, la verdadera equidad entre los dos sexos todavía no ha llegado.“Apasiónense, háganlo con muchas ganas, no se rindan”, dijo. “Esto no va a ser nada fácil, pero también va a tener sus recompensas, porque todo sacrificio las tiene”.María del Rosario Valadez Aranda, regidora coordinadora de la comisión de Deportes y una de las organizadoras del encuentro, explicó que esta charla pretendía hacerle ver a las asistentes que para llegar al éxito es necesario atravesar por momentos difíciles.Para la ganadora de 44 de 57 peleas, irrumpir en el boxeo en una época en que este deporte sólo era para los hombres no hubiera sido posible si no se hubiera aferrado a su propósito.Tampoco habría obtenido todas esas victorias si se hubiera dejado vencer por los comentarios ofensivos.“Esos comentarios trataban de hacer que me rindiera para no conseguir mi propósito de ser campeona mundial en el boxeo. Yo quería demostrarles que no nada más era subir a tirar ‘cachetadas’, como ellos decían, o a ‘jalarnos las greñas’, sino que podíamos tener técnica y estar muy bien preparadas arriba de un ring”, comentó.La historia de Mariana, cuyo verdadero nombre es María Anastasia Trejo, con esta disciplina inició en Guadalajara un 22 de mayo de 1998, 18 años después de haber nacido aquel 29 de enero de 1980.Tras una serie de esfuerzos y de hacer, como dice, “oídos sordos” a las manifestaciones negativas en su contra, la boxeadora pudo proclamarse campeona internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).“Lo más difícil son las situaciones que te pone la vida”, dijo. “No todo se equilibra hacia lo que tú quieres, siempre hay baches y montañas. Hay cosas que tenemos que subir y bajar, hay cosas que hay que darles la vuelta”. (Fernando Aguilar / El Diario)