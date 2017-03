Marchan en contra del aborto

Cargando

Antes que el aborto, es preferible la adopción, según lo manifestó ayer el párroco de la catedral de la ciudad, Eduardo Hayen Cuarón, quien expresó que la paz comienza desde el vientre materno.“Si nosotros no respetamos al que está en el vientre materno ¿Cómo vamos a pedir que se respete a las personas que están en la calles y sufren violencia? La paz empieza desde el vientre materno”, dijo.Lo anterior durante la Marcha por la Vida, que tuvo como fin rechazar la interrupción del embarazo y buscar adeptos a esta causa.La actividad se realizó en el marco del Día del No Nacido que se conmemoró ayer, según comentó el propio sacerdote.“Nuestra marcha es para concientizarnos, queremos un pueblo que promueva la vida, el amor y el respeto al no nacido”, declaró.En ese sentido, dijo, es importante darle la oportunidad a que nazca, y por eso es la adopción la alternativa más viable para en casos como los de las mujeres que son abusadas sexualmente y quedan embarazadas.“En vez de que se haga una herida como la que ya le hicieron con la violación, mejor llevar ese niño con una familia que lo reciba con amor, que están pidiendo uno pero que no pueden tenerlo”, expresó.A la marcha se unieron las organizaciones Caballeros de Colón, Frente Nacional por la Familia, laicos, Misión en Misión permanente, Movimiento Familiar Cristiano, Congreso de Matrimonios, Vicentinas, Equipo de Método Billings, Renovación Carismática en el Espíritu Santo, encuentros matrimoniales y evangelizadores de tiempo completo.El contingente integrado por cientos de personas, partió de las instalaciones de la Plaza de San Lorenzo, rumbo al estadio Canales Lira, en donde se efectuó una misa presidida por el obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, Guadalupe Torres Campos.Los creyentes se mostraron animados, bailando cánticos religiosos y portando pancartas en donde se leían consignas en contra del aborto.Una de las asistentes fue Liliana Bustamante, del Movimiento de la Renovación, quien hizo un llamado a las mujeres que estén pensando en abortar, a que desistan de ello y mejor busquen el apoyo de organismos de la sociedad civil.“Hay muchas asociaciones que ayudan a las mujeres que tienen problemas, cualquier problema económico, de que las parejas no las quieren ayudar, o las que han sido abusadas y para ellas eso es un motivo muy grande; pero siempre hay alternativas”, dijo.

