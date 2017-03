Quizá no debí aceptar tercera postulación: Teto

Al reaparecer ayer públicamente en actividades político-partidistas, el exalcalde Héctor Murguía Lardizábal dijo que la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones pasadas fue por falta de unidad y muchas traiciones que deben ser plenamente identificadas para avanzar rumbo a los comicios de 2018.Sin embargo, no identificó a personas, grupos o corrientes al interior del partido, sólo dijo que cada quien debe asumir sus culpas porque no se puede tratar de reconstruir al PRI ni recuperar la unidad con los que lo traicionaron.“Sin lugar a dudas esta vez perdimos por la falta de unidad y por muchas traiciones, pero bueno son tiempos de reintegrarnos, de ver hacia enfrente y… es más, voy a ser puntual: ¿cuántas veces el actual gobernador perdió puestos de elección popular?, hay que hacer historia”, mencionó.Agregó que es importante que los priistas hagan un rompecabezas para que cada quien asuma su responsabilidad en la derrota electoral del año pasado y tratar de construir la unidad con los que no traicionaron al partido, “porque el que traiciona una vez traiciona mil veces”.En su caso, aseguró que asume la parte que le toca, porque “quizá” no debió aceptar ser postulado por tercera ocasión por la presidencia municipal de Juárez.“Cada quien hagamos un rompecabezas y asumamos por qué perdimos, cada quien que asuma su mea culpa, yo asumo los míos, por qué Teto otra vez quizá fue uno, mi decisión hubiera sido no aceptar, pero el partido me invitó a esa posición, son muchas las cosas que hay que analizar, lo que sí es que hay que tener muy claro por qué perdimos”, dijo.Murguía Lardizábal asistió ayer al diálogo político encabezado por el exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, con quien llegó al evento organizado por la Fundación Colosio que a nivel local preside su hermano Luis Murguía.Ante los cuestionamientos sobre su reactivación política, el exalcalde reiteró lo que en otras ocasiones ha manifestado: “que desde que nació anda en campaña” y que en todas las oportunidades que pueda participar para fortalecer a su partido ahí estará.Descartó que ya no tenga futuro político, pues aseguró que de cinco contiendas ha ganado cuatro y una de ellas la más importante, “cuando todo mundo estaba lloriqueando aquí en Juárez porque estaba el PAN por 12 años en la alcaldía”.El excontendiente de Armando Cabada Alvídrez en los comicios pasados por la presidencia municipal declinó opinar sobre las acciones del actual Gobierno Municipal, porque consideró que no le corresponde a él calificarlo, sino a la sociedad juarense.