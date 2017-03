Aspira Ruffo Appel a la Presidencia

Cargando

Ernesto Ruffo Appel reiteró ante panistas de Ciudad Juárez que tiene antojo de ser presidente de México.“Ando querendón para la Presidencia de la República”, manifestó el senador panista en las oficinas municipales del blanquiazul.“Todos (los panistas) se destapan en Juárez”, dijo el exgobernador, lo que provocó las risas de los congregados en el Salón Maquío del Comité Directivo Municipal.En la reunión, destinada en principio para discutir los retos de la frontera ante el escenario actual, asistentes le exigieron al exgobernador limpieza en la conformación del padrón de Acción Nacional para garantizar imparcialidad en los procesos de elección interna.“Quisiera que nos echara la mano (…) en que pronto llegue la campaña de refrendo con huella digital para tener un padrón confiable, en vísperas de que estamos prontos a elegir la nueva dirigencia del partido, considero de manera sustancial que necesitamos un padrón confiable. Confío en usted, un padrón confiable nos hace más fuertes y más unidos”, increpó un miembro de las juventudes del blanquiazul.El asistente acusó que el tema del refrendo con huella digital para formar el padrón no estaba considerado en la agenda de los órganos municipales del partido.Ruffo, coordinador de proyectos estratégicos del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, dijo que el nuevo modo de integración del padrón de militantes panistas será fundamental para la elección del candidato a la Presidencia.Precisó que será a más tardar el 31 de agosto cuando esté terminado el proceso de afiliación con refrendo digital, para cumplir con los tiempos internos de elección de candidato.“Debe de estar terminado para el 31 de agosto de este año. No quiero que me digan que tengo conflicto de interés”, dijo el legislador federal, encargado del proyecto de afiliación panista.Dijo además que el uso de la huella digital para formar el padrón blanquiazul permitirá que en la elección de candidatos participen únicamente los verdaderos panistas.“Si vamos a tener que llegar a una asamblea para elegir candidato o candidata a la Presidencia de la República, pues que esa asamblea sea legítima y transparente, que todos los que estén ahí sean del PAN y no sean acarreados”, sentención Ruffo Appel.Los habitantes de la frontera norte deben ponerse a trabajar y no preocuparse por Donald Trump, consideró Ruffo Appel.”Hay que estar dedicados a lo nuestro, ahí que Trump diga misa”, dijo Ruffo, quien fuera comisionado de asuntos fronterizos norte en la administración de Vicente Fox.En una charla con sus correligionarios del blanquiazul, el exgobernador de Baja California, dijo que las amenazas de Donald Trump a México pueden significar una oportunidad única para mejorar la economía mexicana al abrir la puerta a la diversificación y la búsqueda de nuevos mercados.“El mensaje desde el Senado (…) es que las cosas habrán de continuar en la frontera bien. En toda esta proporción pues sentir que a lo que debemos dedicarnos es a trabajar y a quitarnos todos esos impedimentos que nos quiten productividad y competitividad para resolverlos”, apuntó.Países como China, Alemania y Japón han manifestado su interés de ampliar el comercio con México, lo que habla de las grandes oportunidades que existen para el país, mencionó Ruffo durante la plática, titulada “Oportunidades para la frontera ante el nuevo entorno económico”.Dijo que la reciente derrota de la reforma de salud impulsada por Trump da cuenta de las dificultades que atravesarán las propuestas del nuevo gobierno norteamericano, por lo que no hay razones para pensar que las amenazas a México sean concretadas.

