Colocarán leyenda especial por pago de revalidación en abonos

Sin embargo, no se les va a entregar tarjeta de circulación ni placas hasta que terminen de pagar el monto completo, agregó.Informó que la abogada Susana Prieto y algunos de sus seguidores, miembros de la organización Retén Ciudadano, se reunieron en la ciudad de Chihuahua con la directora de Ingresos de Gobierno del Estado, Patricia Terrazas, ahí se logró que se les reciba el depósito en garantía en este tipo de trámites con un leyenda: “Concepto: Por documento anexo pago por concepto de revalidación vehicular 2017”, informó.Luego se indican las características del vehículo y la frase: “Fedeco-Retén Ciudadano con fundamento artículos 31 Frac IV y 39 constitucional”, añadió. Estas leyendas acompañan el recibo que se les va a entregar ahora, en cuanto comiencen a acudir a hacer pagos parciales, expresó.En sus recibos se les van a poner esos mensajes y ya, pues “ellos lo pidieron y así se los pusieron”, dijo.“No es tarjeta de circulación ni les vamos a entregar tarjeta de circulación”, y además, “el trámite de notificación y de cobranza sigue adelante”, agregó.Informó que va a tener una plática con funcionarios de la Dirección General de Tránsito para aclarar esta situación, pues este documento no sustituye la tarjeta de circulación ni indica que ya se pagó la revalidación vehicular. Simplemente es un abono, expresó.La única diferencia es la leyenda, pero no les permite circular libremente, expresó.

