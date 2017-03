Mueren en espera de un amo

Cargando

Al menos siete de cada 10 perros callejeros que son capturados por elementos del Centro Antirrábico de la ciudad no son reclamados por sus dueños y terminan siendo sacrificados.

Así lo informaron autoridades estatales, por lo que hicieron un llamado a las personas para que adopten a estos animales y eviten con ello su muerte.Como parte de las actividades que realiza el Centro Antirrábico en prevención del virus de la rabia, cada semana son capturados un promedio de 80 perros callejeros, mismos que son ingresados a sus instalaciones en espera de que alguien los reclame como propios.Sin embargo, la mayoría de las veces esto no sucede, por lo que aun y cuando las autoridades de Salud dicen no estar de acuerdo con la eutanasia, los perros terminan sacrificados para evitar que vuelvan a las calles.Lo anterior porque tienen que cumplir con las disposiciones legales de atender las denuncias de la población, pues la captura de los animales que deambulan en los espacios públicos se realiza para que no representen riesgos para los humanos.Juan Felipe Figueroa Restrepo, miembro del Colegio de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies de Ciudad Juárez, ha dicho en ocasiones anteriores que la rabia o la agresividad que puedan demostrar estos animales, no son los únicos riesgos que representan.Debido a la falta de cuidados a la que están acostumbrados, pueden contraer sarna y aumentan en ellos los parásitos gastrointestinales y las garrapatas, fauna nociva para el ser humano, ya que no hay quién los vacune ni los desparasite.Además, al no tener una fuente de alimento constante los canes buscan su propia comida y tiran los botes de basura; cuando hay mucho viento los excrementos y orines en la calle contaminan el aire, y todo ello representa un foco de infección para los humanos, señala el experto veterinario.“El Centro Antirrábico está abierto para la adopción de perros, pero si no hay quién vaya a buscarlos entonces se tienen que sacrificar”, dijo Luis Soon, responsable del Centro Antirrábico, ubicado en calle Sevilla 2441, Colonia Santa Rosa, teléfono 690- 83-00.En ello coincidieron Leticia Chavarría Villa, directora de la Jurisdicción Sanitaria II, y Armando Campos, coordinador de Salud Pública, quienes recientemente anunciaron la Primera Semana de Vacunación Antirrábica que se llevará a cabo del 26 de marzo al 1 de abril.La meta es aplicar 121 mil 600 vacunas a igual cantidad de mascotas: 116 mil dosis a perros y 5 mil 600 a gatos. (Karen Cano / El Diario)• Del 26 de marzo al 1 de abril• Se aplicarán 121 mil 600 vacunas a perros y gatos