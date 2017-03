Buscaba botes... halla osamenta

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y antropólogos fueron enviados por el Ministerio Público para levantar la evidencia, localizada al final de un canal seco de la Acequia Madre, se informó.El lugar del hallazgo se encuentra entre las avenidas Vicente Guerrero y Paseo Triunfo de la República, en medio de naves industriales, bares y negocios de venta de autos.La escena, contigua al Monumento a los Trabajadores, fue acordonada por policías y en pocos minutos llegaron agentes ministeriales.En el lugar de los hechos las personas explicaron que buscaban botes de aluminio cuando realizaron el hallazgo de unos restos humanos, por lo que pidieron ayuda a un par de policías que pasaban por el lugar.Los peritos especializados estimaron que los huesos tenían poco más de dos años expuestos a la intemperie.Tras el levantamiento de los restos, los peritos trasladaron la osamenta a la sala de necrocirugía a fin de iniciar el proceso de reconstrucción del cuerpo y determinar sexo y causa de muerte, informó personal de la FGE.Durante este evento, un hombre resultó lesionado al chocar su vehículo contra una patrulla que circulaba por la avenida Paseo Triunfo de la República.El percance ocurrió cuando varias unidades de la Policía se acercaban hasta el canal que corre a pocos metros de la Vicente Guerrero y el auto particular impactó la unidad por la parte trasera.El vehículo involucrado es un Toyota Corolla blanco con placas de Texas que golpeó la defensa de la unidad 103 del Distrito Universidad.Personal de Tránsito se acercó para realizar el peritaje y no fue necesario detener al responsable, debido a que contaba con su póliza de seguro y un ajustador se acercó para hacerse cargo de los daños.El guiador del Corolla resultó con heridas menores que no requirieron llevarlo a recibir atención médica, se informó.

