Condenan el asesinato

Organismos ciudadanos y periodistas condenaron ayer el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea.A través de un comunicado Amnistía Internacional México condenó el asesinato y calificó como grave y preocupante la situación que se vive en México y particularmente Chihuahua, con respecto al ejercicio periodístico.Tania Reneaum, directora ejecutiva del organismo dijo al respecto; “México debe brindar la protección fundamental que necesitan los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación que trabajan en condiciones peligrosas, especialmente aquellos que informan sobre crímenes.“Las autoridades encargadas de la procuración de justicia, deben iniciar una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva que lleve al pronto esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables, de manera que estos sean llevados ante la justicia. Cuando tales delitos quedan impunes, esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en la autocensura de los y las comunicadoras.“El dejar sin protección a quienes trabajan para exponer la sombría realidad de los abusos que se cometen en México equivale a tratar de barrer esos abusos debajo de la alfombra”, subrayó.A su vez, la politóloga y colaboradora de medios de comunicación Denise Dresser aseguró que en México no hay una protección debida y garantizada a los periodistas víctimas de agresiones.“Ojalá (el asesinato de Breach) fuera una sacudida para que los mecanismos de protección a periodistas realmente funcionen, para que el Estado provea protección”, señaló.Dresser dijo que el problema de violencia contra periodistas en México es grave: “se ha vuelto un lugar donde agreden a un periodista cada 36 horas; el último informe de ‘Artículo 19’ presenta un panorama desolador, no sólo de periodistas asesinados y agredidos, sino de impunidad y de falta de protección”.De acuerdo a “Reporteros sin Fronteras”, México es el tercer país más peligroso para los periodistas, sólo superado por Siria y Afganistán.En tanto, Gabino Gómez Escárcega, líder de El Barzón e integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), lamentó el asesinato de la periodista y denunció que no se ha activado la alerta para periodistas por parte del Mecanismo Federal para Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, porque no se ha firmado el convenio entre los gobiernos estatal y federal.Criticó que han sido incapaces de ponerse de acuerdo y activarla, por lo que se han dado hechos lamentables como el que conmocionó el jueves a la ciudadanía.Exigió que se diga la verdad de lo que sucedió y se castigue a los responsables. (El Diario/Con información de Abraham Rubio y El Diario de Chihuahua)

