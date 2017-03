Inocentes, hombres detenidos por supuesta extorsión

Los absueltos son Víctor Luna Rosales y Vicente Ruiz Cayetano, éste último fue asistido por una intérprete pues no comprende por completo el idioma español.Ayer, después del medio día, las juezas Emma Terán Murillo, Elizabeth Villalobos Loya y Catalina Ruiz Pacheco dieron a conocer que por unanimidad se absolvía a los dos procesados, quienes permanecían detenidos desde junio del 2013 y ayer por la noche quedaron libres.Un par de horas antes, al presentar sus alegatos de clausura el fiscal a cargo del caso, Irving Almaraz, señaló que no tenía pruebas y los abogados defensores reforzaron esa postura.Al dar lectura a los resolutivos, Villalobos Loya juez redactora de la sentencia dijo que la versión del único testigo de cargo, el agente municipal Homero Cazares quien indicó que arrestó a Luna Rosales y Ruiz Cayetano porque una comerciante denunció que le habían cobrado la “cuota”, es una manifestación aislada, carente de valor pues con ella no se prueba la comisión de un delito.En la acusación presentada por el MP se señala que en mayo del 2010 la víctima comenzó a ser amenazada de muerte y por ello empezó a pagar primero 800 pesos y después dos mil pesos de “cuota” semanal y 28 de junio del 2013 denunció lo que le estaba ocurriendo a elementos preventivos.Sin embargo, la víctima no compareció al juicio oral y tampoco fueron ubicados los agentes que participaron en la integración de la carpeta de investigación.

