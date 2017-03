Infonavit les quita casa pero les sigue cobrando

A diferencia de otros derechohabientes, ellos sí fueron notificados, pero no estuvieron en posibilidades de ir a defenderse hasta donde se llevó a cabo el juicio, Nayarit, por lo que terminaron perdiendo su hogar.Sin embargo, tras reanudar su relación laboral, el Infonavit les volvió a aplicar el descuento por el crédito, vía nómina.“Seguimos habitando en la casa, nos descuentan 354 pesos por semana”, dice María del Rosario.Señaló que sufre acoso por parte de una inmobiliaria que al parecer ya adquirió la propiedad y le está exigiendo 400 mil pesos para venderle su propia casa.Indicó que por falta de empleo no pudo seguir pagando la casa, que buscará recuperar con el apoyo de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción.“Dejamos de pagar cuando la violencia, no había mucho trabajo. Mi esposo, que es grande, no encontraba trabajo; él se quedó aquí y yo tuve que regresar al Puerto de Acapulco, de donde soy”, dice.Ellos son el tercer caso por el que la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción busca obtener un amparo federal y posteriormente demandar por fraude procesal al Infonavit.El abogado Mario Sánchez asegura que en Ciudad Juárez hay unos 4 mil afectados por el Infonavit que radicó ilegalmente los juicios en Nayarit sin darles oportunidad de defenderse a las familias juarenses.De uno de esos casos, la semana pasada el juez Quinto de Distrito admitió un juicio de amparo promovido por un matrimonio juarense en contra del Infonavit para evitar ser despojados de su vivienda adquirida con un crédito de ese organismo federal.

