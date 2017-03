Son nutritivos… y también peligrosos

En el contexto de la Cuaresma –un período donde la cultura invita a consumirlos más que en otras épocas del año– especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explican que la contaminación en estos productos puede ser un factor importante que facilita el desarrollo de infecciones gastrointestinales.Roberto Quiroz Sáenz, epidemiólogo del Hospital General de Zona (HGZ) 6 del IMSS, dijo que el gran riesgo de los pescados y mariscos es que no siempre se manejan con precaución.“Para nosotros es de especial interés la época de Cuaresma porque incrementamos su consumo”, manifestó el médico. “Pero culturalmente tenemos el problema de que nos distraemos y dejamos de prepararlos con todas las exigencias de higiene”.Por ese motivo, recomendó, es importante conservarlos en refrigeración y no expuestos a la temperatura ambiente, así como cocinarlos adecuadamente.Si van a comprar estos alimentos, las personas deben asegurarse de que se encuentren en las mejores condiciones, dijo a su vez Jesús Darío Cárdenas Monárrez, responsable de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coespris).Para ese propósito, agregó, los consumidores deben fijarse en que los vendedores los mantengan en refrigeración o congelados y, de preferencia, que los comercialicen en espacios cerrados.Sin embargo, si los ofertan en mercados o espacios abiertos, lo importante es que el producto se mantenga en camas de hielo de agua potable, que no contenga ni vísceras ni rastros de sangre o tierra.Los compradores deben llevarse un pescado sólo si su carne es consistente y firme al tacto, si despide el olor característico, pero no desagradable; si sus aletas son rígidas y húmedas y si sus escamas difíciles de retirar, en abundancia y rígidas.El pescado es seguro si sus ojos son cristalinos y brillantes, esféricos y transparentes, no hundidos ni opacos, igual que si tiene agallas en un tono rosa pálido a rojo brillante.La sugerencia médica es que evitar descongelarlos a temperatura ambiente, pues ese hecho favorece el desarrollo de bacterias; lo mejor es pasarlos del congelador al refrigerador o cocinarlos directamente.En el caso de los mariscos, la recomendación es elegir sólo los que tengan la concha cerrada con firmeza.Otras medidas vitales son colocar pescados, moluscos y mariscos en bolsas diferentes –nunca mezclarlos todos en una sola– y adquirirlos al final de la jornada de compras, de modo que se mantengan a temperatura ambiente muy poco tiempo. (Fernando Aguilar / El Diario)• Mantener en refrigeración• Evitar descongelarlo a temperatura ambiente; pasarlos del congelador al refrigerador• Cocinarlos adecuadamente• Que vendedores los mantengan en hielo, que no tenga ni vísceras ni rastros de sangre o tierra• Que la carne del pescado sea consistente y firme al tacto, que despida el olor característico, pero no desagradable; que sus aletas sean rígidas y húmedas y sus escamas sean difíciles de retirarFuente: Coespris

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.