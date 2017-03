Pasará más de 24 años en prisión por homicidio y robo

Un hombre fue sentenciado por un Tribunal de Enjuiciamiento a 24 años y seis meses de cárcel al ser encontrado culpable de los delitos de homicidio calificado, lesiones y robo en perjuicio de dos personas, en hechos ocurridos en mayo del 2011.Rurico Daniel Torales Rodríguez también fue condenado a pagar 93 mil 220 pesos y 47 centavos como reparación del daño.El 22 de mayo del 2011 aproximadamente a las 11:30 de la mañana los hermanos Luis Rey Jurado Orozco y Agustín Jaime Jurado Orozco iban caminando por bulevar Zaragoza y bulevar Independencia cuando fueron interceptados por Torales Rodríguez, quien los amagó con un arma de fuego calibre .38 para quitarles sus pertenencias.Al inicio del juicio oral compareció Luis Rey quien señaló al Tribunal –conformado por las juezas Emma Terán Murillo, Elizabeth Villalobos Loya y Catalina Ruiz Pacheco- que ese día él y su hermano se bajaron de un camión y caminaron unas cuadras para llegar a jun cajero de Bancomer a cobrar su quincena.Al bajarse del transporte público, ellos vieron como a 100 metros al ahora sentenciado y siguieron su trayecto, llegaron al cajero pero no pudieron hacer ningún retiro porque esa computadora estaba fuera de servicio. Por lo que se regresaron por la misma vereda y se toparon nuevamente a Torales quien se acercó para robarlos.“Denme las carteras hijos de su pinchi madre, nos dijo. Yo iba a sacar la cartera, pero este muchacho pensó que yo iba a sacar otra cosa y me dio un disparo, yo me caí. En eso le apunta a mi hermano a la altura del pecho y le tira, cuando mi hermano Jaime se da la vuelta él le vuelve a dar un balazo, le quita la cartera y el celular y a mí me quita mi cartera y le dije ya no me des”, contó el pasado 30 de enero el sobreviviente al Tribunal.La víctima señaló que su hermano si mucho traía como 100 pesos pues tenía poco de haber llegado a Ciudad Juárez luego de que la familia le pagó el pasaje para que viniera en busca de un empleo. Además precisó que el balazo que él recibió le destrozó la rodilla derecha y aún recuerda el último suspiro que dio su hermano cuando él le hablaba en un intento porque viviera.Al testigo, le quitaron mil 160 pesos, la licencia de conducir, la CURP y la credencial de elector.El fallo condenatorio fue emitido a finales de la semana pasada y la sentencia la tarde del miércoles con la presencia de Torales Rodríguez y de su abogado.

