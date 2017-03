Arranca el domingo la Primera Semana de Vacunación Antirrábica

La Primera Semana de Vacunación Antirrábica se llevará a cabo a partir del próximo domingo 26 de marzo y durará hasta el sábado 1 de abril, informó Leticia Chavarría Villa, directora de la Jurisdicción Sanitaria II.La meta es aplicar 121 mil 600 vacunas a igual cantidad de mascotas: 116 mil dosis a perros y 5 mil 600 a gatos, expresó.Dijo que la rabia es un padecimiento que se presenta en el ser humano y generalmente es mortal si no se aplica el tratamiento oportuno.En Ciudad Juárez, el último caso de rabia en una persona se presentó en la década de los 70 y en un animal fue en los 80, agregó.“Queremos mantener las condiciones de erradicación de la rabia y la única manera de hacerlo es con este tipo de campañas que hace el Centro Antirrábico”, expresó.Se van a instalar 80 puestos de vacunación diariamente, por toda la ciudad, para que la gente lleve a inmunizar a sus perros y gatos, informó.Cada día, esos módulos van a ubicarse en diferentes sectores de la ciudad, por lo tanto, se invita a los ciudadanos a aprovechar los que se ubiquen cerca de su casa para inmunizar a sus mascotas, dijo.“No solamente se va a abarcar todo el municipio de Juárez, sino también las comunidades del Valle de Juárez y de Villa Ahumada, pues también allá existe gran cantidad de canes”, agregó.Armando Campos, coordinador de Salud Púbica de la Jurisdicción Sanitaria II, dijo que van a tener el apoyo de estudiantes de Veterinaria del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas.Cada año, tanto estudiantes como médicos de ambas instancias brindan su auxilio y eso es bueno porque ayudan a conseguir una mejor cobertura en las campañas de vacunación, agregó.Se estima que en Ciudad Juárez existen aproximadamente 200 mil perros en condición de calle, lo cual no significa que no tengan casa, informó.Esto se debe a que viven en la vía pública debido a la tenencia irresponsable que ejercen los propietarios, expresó.

