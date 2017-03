Condena gremio el homicidio de su colega

La Red de Periodistas de Ciudad Juárez consideró el crimen es una muestra de la impunidad que existe en el país.“Datos preliminares del crimen indican que éste reproduce el patrón con el que han sido asesinados otros periodistas en esta entidad y en el país –en el exterior de su domicilio y frente a integrantes de su familia–, lo que evidencia la total impunidad con la que un asesino puede actuar en México: a plena luz del día, sin temor a las cámaras de seguridad o la vigilancia policiaca”, manifestó la organización en un comunicado.Consideró que no castigar el asesinato es un aliciente para que sigan sucediendo crímenes en el estado.La Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, encabezada por Arnoldo Cabada, expresó que el ataque es una muestra del aumento del crimen en Chihuahua.“Nos duele profundamente el que haya sido asesinada de una forma tan artera”, mencionó Cabada, de acuerdo con un pronunciamiento de su organización.El Foro de Periodistas de Chihuahua exigió la implementación inmediata de un protocolo de protección a la familia y a los compañeros de trabajo de Breach.El Movimiento de Mujeres en Chihuahua recordó que Miroslava había sido parte de la organización y convocó a un homenaje.La Sociedad de Periodistas y Comunicadores exigió que en un término máximo de 48 horas la Fiscalía General del Estado dé cuenta de avances en la investigación del asesinato de Breach.Pidió además que los periodistas sean incluidos en la discusión de la Ley de Protección de Periodistas y que este mecanismo sea aprobado en un período extraordinario.Comunicólogos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) también se pronunciaron al respecto.“Al tiempo de solidarizarnos con su familia en estos momentos, hacemos un llamado a reflexionar sobre el clima de inseguridad creciente en esta entidad, que afecta a todos los ciudadanos y vuelve a tocar a quienes cumplen con su deber de informar”, manifestó la organización en un comunicado.Las organizaciones coincidieron en exigir justicia para los crímenes contra periodistas cometidos en años anteriores en la entidad.Por otro lado, Eleazar Lara, director de Canal 5 de Ciudad Juárez, exigió al gobernador no consentir impunidad en el asesinato.“Yo le hago el llamado al señor gobernador de que no vaya a permitir que este estado se convierta en otro Veracruz (por) la vulnerabilidad en la que se ha convertido Chihuahua en el ejercicio de la libertad de expresión y en la falta de respeto hacia los mismos medios de comunicación”, dijo.Julio Gómez Alfaro, del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio Similares y Conexos de la República Mexicana, llamó a sus compañeros a formar un frente.“Es lamentable y lo tengo que decir, ante un gobierno ineficaz, un gobierno que está paralizado y que le echa la culpa a todo mundo y no se pone a trabajar y además ningunea al gremio periodístico y a los comunicólogos.José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, indicó que la institución estará al pendiente del desarrollo de las investigaciones del caso.“Elevamos la voz en la exigencia, desde la Comisión vamos a estar dando acompañamiento al caso, a las líneas de investigación que se vayan estableciendo por parte de la Fiscalía y pues el objetivo es que se identifique a las o los responsable y en un momento dado sean llevados ante la justicia”, dijo.

