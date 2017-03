Investigan a agentes por parte informativo falso

El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación contra los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) responsables del arresto de David A. F., y Alán V. A., por la falsedad del parte informativo elaborado sobre la detención de los acusados de haber participado en el homicidio de una mujer.Ayer se buscó la versión del responsable de esta Secretaría, Ricardo Realivázquez, pero el vocero de la corporación, Arturo Sandoval Figón, respondió que no estaba disponible.En las últimas semanas El Diario ha buscado una entrevista con el servidor público, incluso ya se envió un cuestionario a través del encargado de prensa, sin embargo, no ha accedido a la entrevista.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la representación social ha enfrentado otros casos donde hay inconsistencias e irregularidades en las intervenciones de los primeros respondientes y han sido varios los casos en los que el Ministerio Público opta por liberar a las personas antes del término de 48 horas.Uno de esos casos fue el del estudiante de la Técnica 30, quien fue arrestado junto a sus hermanos y fue necesaria la intervención de la supuesta víctima para aclarar que los hechos no ocurrieron como lo expusieron los oficiales.El miércoles un Tribunal de Control liberó a dos hombres detenidos por el homicidio de una mujer cometido cerca del Hospital del IMSS 35, al confirmarse en plena audiencia la falsedad del parte informativo que los agentes de Seguridad Pública elaboraron sobre el arresto.La defensa de los acusados presentó un video, fotografías y declaraciones que pusieron en evidencia las contradicciones entre lo sucedido el pasado 13 de marzo y lo reportado por los policías preventivos.En el video se observa por ejemplo que David A. F., y Alán V. A., ya estaban arrestados a las 16:30 horas pues se les observa arriba de la patrulla, mientras que en el informe los elementos señalan que los detuvieron a las 20:35 horas de ese día y en posesión de mariguana.Familiares y vecinos de David y Alán declararon ante el Tribunal de Control que a las 16:30 horas del 13 de marzo ambos estaban en su casa y salieron a comprar gas LP a bordo de un auto Chevrolet Aveo rojo modelo 2004.

