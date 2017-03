Van de nuevo por concesión de campos de futbol del Chamizal

El Ayuntamiento iniciará nuevamente un proceso jurídico ante la vía civil, para retirar la concesión de los campos de futbol del Chamizal al Club Veteranos, dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros.Dijo que el miércoles se presentó ante un juzgado de distrito las constancias de cumplimiento a la sentencia, en la que el anterior juicio de amparo se quedó sin resolver, porque el procedimiento del Municipio se hizo mal.“Ahora estamos esperando que el tribunal nos tenga por cumplida la resolución, a partir de ese momento que se tenga por cumplido, se da por concluido el juicio de amparo y ya podremos iniciar con el nuevo trámite para efectos de revocar o rescindir el comodato”, explicó.Dijo que el Municipio ya tiene documentado el expediente para solicitar ante un juez civil la cancelación del comodato, proceso que se inició en la administración pasada.“El tribunal no ordenó dejar insubsistente ese procedimiento porque no existieran las razones que le dieron origen, dijo que no se hizo por la vía civil, se hizo por la administrativa y debe ser por la vía civil”, aseguró.Dijo que el nuevo procedimiento iniciará hasta que el tribunal federal tenga por cumplida la ejecutoría de amparo.Las razones por las que se demandará la recisión del comodato de los campos, es porque había riñas y venta de alcohol en esas áreas deportivas, entre otras causas.“Y eso no abona al deporte sino todo lo contrario, son causales para la recisión del contrato de comodato”, aseguró ayer el abogado del Municipio.Rentería Manqueros dijo que anteriormente estos procesos civiles demoraban unos 18 meses, pero ahora con el nuevo sistema oral, son más breves.

