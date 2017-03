Alista la UACJ campaña para hacer respetar límites de velocidad

Tras el reciente accidente automovilístico que cobró la vida de Gilberto Rafael Luna Carrillo, quien fue reconocido como un estudiante de ingeniería de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), autoridades de la institución lanzarán el lunes una campaña de concientización para hacer respetar los límites de velocidad.Va a estar dirigida a alumnos, docentes, padres de familia y conductores de transporte público, quienes acuden diariamente a las instalaciones de este recinto, cuyas condiciones lo hacen especialmente propicio a accidentes, anunció Raúl Flores Simental, coordinador general de Comunicación Social de la UACJ.Mencionó que para ello se coordinarán con autoridades municipales a quienes se les pedirá mayor vigilancia en el trayecto que lleva hacia la institución, específicamente en Ciudad Universitaria, dado que es el único campus que presenta este problema, pues sus kilómetros de camino en línea recta incitan a no respetar los límites de velocidad.Estudiantes entrevistados al respecto por este medio, denunciaron la falta de señalamientos viales y de educación vial por parte de los guiadores, haciendo de los accidentes hechos cotidianos y del traslado diario a clases un verdadero riesgo.“Es muy peligroso, en el sentido de que no hay seguridad, no hay señalamientos, no hay la semáforos, no hay tránsitos, está totalmente libre la carretera”, externó Marlene Heredia, quien estudia el octavo semestre de la carrera de educación.Comentó que todo el trayecto a Ciudad Universitaria, desde el bulevar Independencia, pasando por la avenida Miguel de la Madrid o Fundadores y la avenida Del Desierto, son tramos en los que se requiere extremar precaución al conducir, debido a la falta de señalamientos.A su vez, Alicia Carrillo, estudiante de noveno semestre de Educación, consideró que aunque el pavimento está en buenas condiciones, eso no la hace sentir segura al momento de conducir.Ella, al igual que la mayoría, han sido testigos de accidentes, principalmente por no existir una regulación de la velocidad y la falta de alumbrado.Estas manifestaciones de preocupación por parte de la comunidad estudiantil han sido evidenciadas desde que se dio a conocer el deceso de Luna Carrillo, quien murió momentos después de la 1 de la tarde del pasado martes, luego de que su vehículo fue impactado por una unidad de transporte público en la calle Artemio de la Vega.“Sí, los camiones si te ven se pasan, independientemente a la velocidad que vayas, muchos se atraviesan”, comentó Gabriela Soonai a través de redes sociales tras la noticia. (Karen Cano)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.