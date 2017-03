A punto de salir libres, dos acusados de extorsión

Después de tres años y nueve meses de ocurrida una extorsión, los dos hombres –uno de ellos un indígena otomí– que presuntamente cometieron el delito podrían quedar en libertad pues la víctima no compareció al juicio oral y los agentes ministeriales tampoco fueron localizados para que declararan, ya que renunciaron a la corporación.Por lo que el agente del Ministerio Público (MP) a cargo del juicio se desistió de toda la prueba y sólo presentó un testigo.Los procesados son Víctor Luna Rosales alias “El Tolín” y el otomí Vicente Ruiz Cayetano de apodo “El Buho”.En la acusación presentada por el MP se señala que en mayo de 2010 la víctima, una vendedora ambulante del puente internacional Córdova-De las Américas, fue extorsionada por varios sujetos uno de ellos, conocido como “Skipy”, la amenazó con pegarle con una tabla gruesa si se negaba a pagar la “cuota” y recibió amenazas de muerte por parte de otros sujetos.Por lo que la comerciante empezó a pagar 800 pesos semanales y después 2 mil pesos.El 28 de junio de 2013 a las 17:30 horas, cuando la víctima se encontraba vendiendo en el cruce internacional, Luna Rosales y Ruiz Cayetano presuntamente acudieron al lugar por el dinero de la extorsión. La víctima entregó 2 mil pesos y a los pocos minutos denunció el hecho a policías municipales.Ese día a las 22:30 horas ambas personas fueron arrestadas por elementos de Seguridad Pública en las calles Santo Domingo e Isla Elba de la colonia Plutarco Elías Calles, presuntamente portando armas de fuego.Datos periodísticos indican que los ahora procesados viajaban en un automóvil Ford Taurus de color verde, modelo antiguo y que tenía como característica principal la imagen de la Santa Muerte en el medallón.Hace dos semanas inició el juicio oral número 241/17 en contra de Luna Rosales y Ruiz Cayetano ante el Tribunal conformado por las juezas Elizabeth Villalobos Loya, Catalina Ruiz Pacheco y Emma Terán Murillo.Sin embargo, el agente del MP a cargo del caso se desistió de la declaración de la víctima así como de otras cuatro pruebas y de la presentación de documentos como series fotográficas y las videograbaciones de las declaraciones de ambos acusados.Datos no oficiales indican que a la víctima se le solicitó no comparecer al juicio oral y por temor ella no se presentó.

