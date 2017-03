Exhiben a guiador ofreciendo 'mordida'... ¡Tránsito la acepta!

Cargando

El presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, publicó en la red social de Facebook un video en el que se observa a un agente de la Dirección General de Tránsito Municipal recibir una ‘mordida’ por parte de un guiador.Cabada Alvídrez hizo acompañar el video con un escrito en el que señala que se procederá contra este elemento y contra todos aquellos que no entienden que se tiene que cambiar de actitud.“Desde un principio de la administración, les hice saber a todos que las cosas ya no serían como antes, que los juarenses demandaban un cambio de actitud y que era necesario recuperar la confianza ciudadana.”, escribió.Agregó que todavía existen elementos que no quieren cambiar.“Aún existen agentes dentro de las corporaciones de seguridad que simplemente no quieren entender. Tras este hecho, hemos ya denunciado ante la Comisión de Honor y Justicia a este elemento y vamos a proceder con todo el peso de la ley.-@”, escribió.Fuentes de la Dirección General de Tránsito Municipal informaron que se trata de un agente de apellido Vieyra quien ya presentó la renuncia y el cual aparentemente recibió 100 pesos de soborno por parte de un guiador.En el video que tiene una duración de 52 segundos se observa a un hombre vestido con pantalón de mezclilla y camisa a cuadros conversando con el agente de la motocicleta marcada con el número 266.El hombre después camina hacia un automóvil color negro estacionado dentro de un centro comercial donde están otros dos hombres con cachuchas y uno de ellos que trae un radio de comunicación le entrega un billete.Posteriormente, uno de los hombres con cachucha se acerca al agente y le expresa “estos burros que no entienden, verdad”.Algunos usuarios de Facebook comentaron que también se debe sancionar al guiador por ofrecer mordida.

