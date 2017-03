Gradúan de programa de capacitación en oficios

Navegando en el Facebook, Ivonne Candelaria de 20 años dio con la convocatoria que le permitió efectuar sus estudios como técnico electromecánico.“Entonces yo no estaba trabajando, y ese era un requisito que pedían”, comentó la mujer de 20 años, ayer mientras enseñaba su diploma en donde se hacía constar el término de su preparación dentro del programa “Desafio”, de la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte.Se trata de la décimo tercera generación de dicho proyecto, que consiste en insertar a una vida productiva y participativa a jóvenes de entre 19 y 29 años de edad que viven en situaciones vulnerables y en condición de violencia.Ayer jueves graduaron 167 jóvenes, quienes no sólo culminaron su preparación para poder ejercer un oficio, sino que además, fueron capacitados en cuestiones relacionadas con el desarrollo humano.“Los jóvenes pasan por un proceso de invitación, e identificación a través de organizaciones de la sociedad civil que tienen acercamiento directo en el barrio o las colonias y que tienen el contexto de la comunidad”, explicó Diana Chavarrí, directora de la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte.Son grupos de 28 jóvenes, y en cada generación trabajan con 8 grupos en diferentes partes de la ciudad.Chavarrí dijo que la mayoría de estos jóvenes trucaron sus estudios por diferentesmotivos, principalmente económicos. Una vez en los grupos pasan por un proceso de habilidades para la vida y para el trabajo, el modelo se enfoca a la empleabilidad juvenil.“Es un programa que cuesta -aunque a ellos no les cuesta nada- pero que realmente necesitamos tener un impacto, entonces entran a este programa quienes realmente quieren salir adelante” comentó.Comentó que en seis años este programa ha beneficiado a 2 mil 771 jóvenes de más de 300 colonias, ubicadas principalmente en las zonas marginadas.Agregó que el 98 por ciento de ellos cumplieron con alguno de los tres propósitos: poner un negocio, insertarse en la vida laboral, o seguir con sus estudios.

