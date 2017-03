Llaman a fumigar viviendas y proteger a mascotas vs garrapatas

La Jurisdicción Sanitaria II emitió una alerta ante la posible proliferación de garrapatas en la temporada de verano, debido a que en el invierno no hubo heladas ni nevadas que mataran los huevecillos.Ante eso, ayer se recomendó a la ciudadanía que desparasite sus mascotas, que fumigue patios y paredes, y también el interior de las viviendas.Armando Campos, coordinador de Salud Pública de la Jurisdicción Sanitaria II, dijo que se estima que en Ciudad Juárez existen aproximadamente 200 mil perros en condición de calle.Esto no significa que no tengan casa, sino que los dueños los crían y conservan en la vía pública debido a la tenencia irresponsable que ejercen sobre ellos, agregó.El problema radica en que muchos de ellos tienen garrapatas, insecto que transmite la enfermedad denominada rickettsiosis, informó.Una garrapata se alimenta de un perro, cuando está llena se tira en el piso y deposita sus huevecillos y luego vuelve a subirse a otro animal, explicó.Esto puede suceder en la zona donde vive la mascota, como en el patio o donde hay tierra o pasto, y allí permanecen los huevecillos, continuó.Pero cuando los canes viven en la vía pública, los parásitos invaden espacios en varias viviendas, advirtió.Cada temporada se espera que los huevecillos mueran en las nevadas y en las heladas fuertes, pero en este invierno no se presentaron esas condiciones, dijo.“Esto hace que tengamos un poco más de alerta, ya que no se mueren los huevecillos”, mismos que pueden ser transportados por el aire y además ya es la temporada en que empiezan a eclosionar, agregó.Como no hubo frío severo, los huevos siguen intactos en el suelo y es de suponerse que esta temporada de calor puede haber gran proliferación de garrapatas, expresó.“Se recomienda a la comunidad que mantenga limpias y desparasitadas a sus mascotas, que fumiguen las casas, los patios y paredes”, dijo.La rickettsiosis es una enfermedad transmitida por la garrapata, que puede ser portadora de la bacteria rickettsia y ésta puede ser transmitida por la picadura, agregó.Las garrapatas proliferan en la zona donde residen los perros y, debido a su movilidad, terminan por infectar también las áreas donde conviven las personas, informó.Inclusive se pueden subir a las personas, además de picarlas y, en caso de estar infectadas, transmitirles la rickettsiosis, informó.El año pasado hubo en Ciudad Juárez una defunción por ricketsiosis, la de un adolescente de 14 años, expresó.Ante la situación actual, hay una alerta por la posible infección de garrapatas, no por la rickettsiosis, dijo.Leticia Chavarría Villa, directora de la Jurisdicción Sanitaria II, reiteró la solicitud a la ciudadanía que desparasite a sus mascotas, que fumigue patios y paredes y también el interior de las viviendas.

