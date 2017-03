Protestan por despido de docente en escuela particular

Cargando

Se trata del Colegio Bilingüe Maslow and Bloom, en donde al menos medio centenar de madres y padres de familia expresaban su descontento, y pidieron el reingreso de la maestra Gisela Ornelas Núñez para al menos poder terminar el ciclo escolar.Argelia Martínez, una de las quejosas que tiene dos hijos estudiando en el plantel educativo, explicó que anteriormente sus hijos y los de la mayoría de los padres se encontraban en otra escuela donde Ornelas Núñez daba clases.Ésta se asoció con otras dos personas para abrir otra escuela e invitó a los padres a inscribir a sus hijos, quienes accedieron dado que se encuentran muy satisfechos con la labor de la docente.“Ella era la directora de la escuela, el viernes nos mandaron un correo electrónico para decirnos que a partir de entonces estaba destituida. Sus dos socios la despidieron y no nos informaron”, señaló la madre de familia.Lo anterior les provocó una gran molestia dado que la razón de la permanencia de sus hijos en esa escuela se debe a la labor de Ornelas Núñez con ellos.En el lugar, ubicado sobre la avenida López Mateos, casi esquina con avenida Simona Barba, las madres y padres tuvieron una rebatinga con los maestros socios que tomaron la decisión, quienes no quisieron dar una declaración respecto a este hecho.Al finalizar la tarde, se acordó que Gisela Ornelas Núñez regresaría a dar clases por lo menos hasta que se terminara el ciclo escolar; sin embargo, algunos padres de familia manifestaron que una vez que se vaya la maestra ellos retirarán a sus hijos de la escuela, dado que fue quien les vendió el producto por el cual están pagando. (Karen Cano)

