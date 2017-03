Presenta Pablo Espinoza plan de trabajo a priistas

Cargando

El aspirante a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pablo Espinoza Flores, presentó esta mañana su propuesta de trabajo a integrantes del grupo Unidad y Participación.Explicó que si bien no existe una convocatoria oficial para renovar el Comité Directivo Estatal, los que han manifestado abiertamente su intención por dirigir el partido piden que se genere pronto la convocatoria y el proceso interno, pero en condiciones de apertura y participación de la militancia.Mencionó que ayer tanto él como los otros cinco aspirantes, Miguel Ángel González, Francisco Salcido, Leonel Reyes Castro, Fermín Ordóñez y Heliodoro Araiza, entregaron un escrito a la dirigencia estatal y nacional para pedirle que convoque a elecciones internas."Para nosotros es importante socializar este tema con la militancia porque el PRI necesita recuperar su vida normal y uno de esos temas es necesariamente una dirigencia electa de manera estatutaria y a través de un mecanismo de la manera más abierta y con la participación de la militancia", dijo.Aseguró que no existe la intención de dividir al partido, sino encarar el nuevo escenario en el que se encuentran como oposición en Chihuahua, pero con procesos internos de renovación de manera transparente y mayoritaria, y no con una "falsa unidad".A la reunión realizada en un salón de un restaurante local asistieron Roberto Alvídrez, quién encabeza el grupo Unidad y Participación, así como el exsíndico Fernando Martínez Acosta, el exregidor Alberto Reyes Rojas, la exregidora Maricela Saenz Moriel, el ex candidato a la alcaldía Roberto Barraza Jordán, el ex diputado local Fernando Rodríguez Giner y el ex presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, Ernesto Mendoza Viveros, entre otros priistas.

