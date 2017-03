Circo no es prioridad, reclaman; Cabada lo defiende

Regidores y organismos rechazaron la contratación de un circo por casi 2 millones de pesos al considerar que no es una prioridad para el Municipio.

Coincidieron en que hay otras carencias más urgentes que se podrían atender con ese monto de recursos a invertir.“No creo que sea prioritario para los juarenses, que se gaste la administración casi 2 millones de pesos, nomás para entretener al juarense un ratito, creo que deben destinarlo a obras que sean de beneficio”, dijo el regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Hiram Apolo Contreras.“Lamentamos que se priorice o se creen estas estrategias cuando no se está solventado lo básico… tenemos muchas familias en situaciones de pobreza y exclusión. Atender esas problemáticas me parecería a mí lo primero”, consideró Mariana Loya, portavoz de la Red por la Infancia.Sin embargo el alcalde, Armando Cabada Alvídrez, defendió el proyecto del circo porque “hay muchos niños que nunca han entrado a uno”.“Es un proyecto muy bonito, donde vamos a invitar a niños que jamás han tenido la oportunidad de ir a un espectáculo de éstos, es muy diferente a lo que habían hecho las anteriores administraciones”, aseguró.Dijo que el espectáculo de “Roncaly on Ice” es de primer nivel y durante abril será gratis para todos los infantes de Juárez.“Los niños no votan, queremos hacerle justicia a todos los niños, sobre todo a los que no tienen la posibilidad de pagar un boleto para ver un espectáculo de éstos”, declaró Cabada.El regidor del PAN, Hiram Apolo Contreras, secretario de la comisión de Hacienda, dijo que con 2 millones de pesos se pueden construir dos canchas de usos múltiples en dos colonias, o arreglar las que están en los hoyos del Chamizal.Dijo que por ejemplo la construcción una cancha deportiva de usos múltiples cuesta casi un millón de pesos.“También se podrían reparar las que están en los hoyos del Chamizal, están inutilizables porque la administración no tiene dinero para repararlas, eso es absurdo, entonces a veces las prioridades es entretener al ciudadano juarense y darle pan y circo, en este caso será así”, aseguró.Con dos millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Municipio de este año, se ampliará el Museo Chamizal, además se rehabilitarán camellones.Con casi una cuarta parte de esa cantidad, se rehabilitará el parque deportivo Salvárcar. La inversión calculada es de 640 millones de pesos, y con un millón 839 mil pesos se limpiarán monumentos.El regidor Contreras también cuestionó que la prestación de este servicio se haya asignado de manera directa.“Son de 60 mil a 63 mil pesos que se van a gastar diariamente de la administración por dar circo a los juarenses, no se licitó, se entregó de manera directa, cuando yo solicité que nos presentaran los presupuestos de los otros dijeron que sí, pero nos los trajeron”, afirmó.El oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar explicó que este espectáculo encuadra en el rubro de servicios profesionales, y en estos casos la ley permite asignaciones directas.El artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, establece que los, Ayuntamientos, bajo su responsabilidad y previo el dictamen del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios podrán hacer contrataciones, a través de un procedimiento de licitación restringida o adjudicación directa, cuando, entre otros puntos, se trate de servicios profesionales.Alcides Flores Martínez, director ejecutivo de Ciudadanos Organizados para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Codic), indicó que es positivo promover ese tipo de actividades para los niños, pero esa inversión pudo haber sido de carácter mucho más permanente.“Esa actividad (las funciones del circo) sí es buena, pero hasta ahí va a llegar. No es un proyecto a largo plazo, que realmente vaya a impactar a la comunidad infantil. Se debe pensar en proyectos mucho más sustanciosos y beneficiosos, a mayor plazo, permanentes”, expresó.Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), señaló que para evaluar si la inversión fue positiva o no habría que revisar al final cuántas personas resultaron beneficiadas con ella, así como conocer el impacto que tuvieron las funciones.“Si a fin de cuentas termina siendo una inversión muy grande por cada usuario, a lo mejor les hubiera convenido tener algún tipo de beca. Tal vez sea buena inversión. Habrá que ver después el resultado. Si la función es muy mala, será lamentable, pero si los chicos salen felices, tal vez sea bueno”, opinó.