Presenta proyecto para tratar agua y generar electricidad

Lo anterior sucedió durante el Foro “Juntos, Sociedad y la Junta” que se realizó con motivo del Día Mundial del Agua en la Unidad Administrativa “José María Morelos de Gobierno del Estado.Gibrán Alhe Solís Kanahan, coordinador del Comité de Derecho Ambiental de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas y socio de la empresa Asesoría Global Ambiental, expuso el tema “Tratamiento de aguas anaeróbicas de última generación con producción de energía”.El expositor dijo que para la industria que utiliza agua en su proceso y que resulta con alta carga orgánica, existe una alternativa.Se trata de un sistema que da cumplimiento a dos puntos: el tratamiento previo a las descargas y que ayuda al producir energía renovable, agregó.“Es un sistema natural que genera las condiciones idóneas para que las bacterias que viven sin aire puedan descomponer de manera natural la carga orgánica que va disuelta en el agua”, expresó.Esto se hace en lugar de agregar químicos o meter las aguas en procesos muy complicados y costosos, informó.En este proceso de digestión se genera un residuo que es el biogás y que se puede aprovechar, pues se conecta directamente a un motor con un generador y produce electricidad, dijo.Se trata de una alternativa autosustentable, sobre todo ahora que la legislación cambió y las empresas tienen una nueva responsabilidad, agregó.A partir del 1 de enero de 2018, las compañías van a estar obligadas a consumir 5 por ciento de energía verde, informó.Este nuevo proceso de tratamiento con bacterias produce gas que se puede convertir en un subproducto para cumplir la norma y al mismo tiempo produce energía, expresó.Dijo que se tiene que trabajar con la educación sobre el cuidado al medio ambiente, pues actualmente la gente que toma decisiones lo identifica como un gasto, no como una inversión.“Puede haber muchos foros de este tipo, pero si no se logra que se comprenda la importancia del cuidado del medio ambiente, que se entienda como inversión, no vamos a poder brincar la barrera que hay ahorita”, agregó.Jorge Domínguez Cortés, presidente de la JMAS, dijo que el foro tuvo como propósito concientizar y llamar la atención sobre problemas que existen

