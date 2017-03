Migrantes tienen miedo de estar en Juárez

Sin suficiente dinero o siquiera un almuerzo, ninguno de los tres tiene idea de qué es lo que sigue.Desde que llegaron, los días los han pasado en la Catedral. Ahí, con la Fe como lo único que los impulsa a seguir, esbozan desde Juárez el plan del que carecían cuando decidieron salir de Honduras con rumbo a cualquier ciudad de Estados Unidos.“Todo el día estamos aquí en la Catedral”, dice David. “No podemos andar tanto en la calle porque uno nunca sabe. No conocemos la ciudad. Estamos esperando alguna oportunidad. No nos hemos movido de este punto desde que llegamos”.Conscientes de que la inestabilidad que prevalece en su natal Honduras nunca les permitiría ofrecerles a sus familias la esperanza de un mejor mañana, los tres hombres partieron de Comayagua, una ciudad ubicada a una hora y media de la capital hondureña, el 15 de enero.Su primera parada fue Guatemala; después se dirigieron a Tabasco y luego se enfilaron en un tren a Ciudad Juárez.Los tres aseguran que esta es la primera vez que van a cruzar la frontera, pero, en el caso de uno, las circunstancias que su relato revela –y que luego él admite– dicen lo contrario.Después de recorrer una gran parte de la geografía mexicana, los hondureños llegaron a la ciudad el lunes. Ramón Alfredo y Jason Alejandro arribaron con la incertidumbre de conocer una tierra que nunca habían pisado; David, con la seguridad de que ya la había visitado.Mientras cuenta su historia con el fin de que alguna persona los pueda ayudar, este hombre recuerda los asaltos que sufrieron y las intimidaciones de las que fueron víctimas en el trayecto.Pero, aunque todos afirman conocer la dura postura del presidente Donald Trump, al mismo tiempo insisten en que no darán marcha atrás a su viaje. Están a unos cuantos metros del país donde van a cumplir su promesa y, consideran, regresar sólo sería haber desperdiciado el tiempo.Los testimonios de David, de 24 años; Ramón Alfredo, de 32, y Jason Alejandro, de 18, permiten advertir los motivos de este viaje. “La vida allá es pesada”, admite el primero. “Cobran ‘impuestos de guerra’. Si ponen una tienda, hay personas que te van a cobrar semanalmente. Lo obligan a uno a meterse a los maras. Si no quiere, lo matan con todo y familia”.Las extorsiones que llevan a cabo las pandillas en Honduras, son un mal que consideran mucho mayor que la simple deriva en la que ahora se encuentran.A pesar del desfavorable escenario que avizoran, los hondureños depositan toda su esperanza en Dios. “Nos han contado que las fronteras son peligrosas, igual Juárez... Pero aquí estamos, teniendo fe en Dios que no nos pase nada”, dice David.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.