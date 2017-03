Lamentan muerte de Víctor Bartoli

De acuerdo a varias publicaciones en Facebook, el gremio local de escritores en Ciudad Juárez lamenta el deceso del autor Víctor Bartolli, autor de varias obras aunque reconocido por su novela “Mujer alabastrina”, la cual fue llevada a la pantalla grande.Bartoli nació en Ciudad Juárez en 1952. Tenía 65 años.“Mujer alabastrina” recibió en 1985 el Premio Chihuahua, pero la novela no fue publicada hasta el año 1998.La película basada en la novela de Bartoli fue titulada “Contracorriente”, que se terminó de producir en el 2006 pero la cual no fue exhibida en salas comerciales sino hasta 2010. En ella participaron actrices tales como Ana Claudia Talancón, Silvia Navarro y Dolores Heredia.Carlos Arcadio Macías, autor del poemario “Escribir con luz”, dio a conocer la información del deceso de Bartoli por medio de su cuenta de Facebook. Ahí relató que el narrador falleció sin la compañía de familiares.“Muere el escritor Víctor Bartoli, solo en una camilla del Hospital General. Descanse en paz”, escribió.En declaraciones para El Diario, el escritor y periodista Miguel Ángel Chávez Díaz de León, cuya novela más reciente es “Policía de Ciudad Juárez”, recordó que Bartoli era ya una figura literaria en el ámbito local cuando él inició en la literatura, además de que valoró su aporte en la comunidad.“Bartoli fue fundamental. Yo lo conocí a principios de los ochentas; yo apenas hacia mis pininos. Junto a Ricardo Morales formaba un grupo de escritores que empezaban a destacar en suplementos culturales y en un movimiento cultural”, dijo.“Yo me formé en el Taller Literario del INBA y Bartoli fue autodidacta. Se formó solo”, aseguró.

