Reprueban tardanza del 911

La sangre y los orificios en el colchón son las evidencias del doble asesinato cometido la noche del martes en el interior de la casa ubicada en la calle Cueva de Las Palmas, de la colonia Misiones del Real, situada al suroriente de la ciudad y a decenas de kilómetros de las estaciones de Policía más cercanas.La recámara donde quedaron los cuerpos de Misael y Luly, identificados en forma extraoficial por los vecinos, tenía rastros hemáticos secos. En otra habitación se observaron decenas de aparatos de telefonía celular despedazados, así como equipo de cómputo.Los vecinos reprobaron ayer la tardanza en la atención del Sistema de Emergencias 911, ya que según denunciaron a El Diario, tardaron mucho para contestar los telefonemas.La pareja fue asesinada dentro de su hogar, los vecinos reportaron disparos, mientras los niños que jugaban en la calle observaron cuando huía el auto con los agresores pero la primera patrulla llegó 30 minutos después del ataque, aseguraron.“Cuando escuché los disparos marqué al 911 y no me contestaban. Insistí y cuando me atendieron, 10 minutos después, me pidieron mi nombre, mi dirección, mi número de teléfono, mi fecha de nacimiento y al final me preguntaron qué quería denunciar”, dijo una testigo que solicitó la omisión de su identidad. “No me dieron la opción de la denuncia anónima y todavía los policías se tardaron 20 minutos en llegar y se pasaron de largo, no llegaron directo a la casa para verificar si las personas estaban vivas, ni a la casa llegaron”, afirmó.Otros vecinos reportaron que al momento del crimen había patrullas en la carretera principal y a pesar del hecho violento no se acercaron.El vocero de Seguridad Pública, Arturo Sandoval, informó ayer que se están atendiendo todas las llamadas de emergencia recibidas al 911.