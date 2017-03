Lista, la UACJ para recibir a 2 mil 700 repatriados

A pesar de que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez informó que el próximo semestre rechazará a casi 6 mil estudiantes que aplicaron el examen de admisión, el rector Ricardo Duarte Jáquez dijo ayer que la institución podrá recibir hasta 2 mil 700 estudiantes mexicanos deportados de Estados Unidos.

Duarte precisó que la UACJ podría ampliar al 10% su capacidad para recibir a los estudiantes repatriados, en concordancia con las políticas dictadas por el gobierno federal para la revalidación de estudios de los mexicanos en Estados Unidos.“Lo que nosotros estamos considerando es que podemos recibir (...) alrededor de entre 2 mil y 2 mil 700 estudiantes con previa acreditación de los estudios. El mismo gobierno mexicano ya hizo las modificaciones a la legislación para dar validez a los estudios y darle las facilidades a todo el joven mexicano que esté estudiando en universidades norteamericanas y que vaya a ser deportado.“En eso estamos muy pendientes como universidad pública en hacer nuestro mejor esfuerzo y aplicar nuestra capacidad para ellos”, comentó al término de un foro sobre relaciones bilaterales organizado en el Centro Cultural Universitario de la UACJ.Consideró que la probable llegada masiva de repatriados significa una situación sin precedentes para la que no hay instituciones preparadas, pero que la atención a los estudiantes hace de México un país menos vulnerable a las políticas migratorias del gobierno estadounidense.“Nosotros no tenemos la información de referencia ni estadística de cuántos pudieran ser los jóvenes. No hay nada referente”, recalcó.Comentó además que aunque el presupuesto para la UACJ tuvo un incremento de apenas 3%, existe la voluntad para atender la probable llegada de estudiantes mexicanos deportados de Estados Unidos.“Haremos los planteamientos al gobierno federal, al gobierno estatal (para aumentar las partidas presupuestales), pero la Universidad ha marcado con su disciplina, ha hecho posible mantener su operación”, mencionó.Duarte Jáquez se pronunció sobre los miles de aspirantes que no conseguirán un lugar para estudiar en la UACJ.“La universidad no busca limitar, restringir, no es cómodo para un rector o para los funcionarios de la universidad tratar de limitar el ingreso, no es porque nuestra función es formar jóvenes. El programa de Medicina no obedece a razones de carácter restrictivo ni presupuestal, fueron razones de índole académica”, sostuvo.Dijo que el fenómeno obedece a la alta demanda de la carrera de Medicina, carrera que ofreció para este año solamente 70 lugares y que dejará a fuera de esta opción vocacional a la mayoría de los cerca de mil 300 aspirantes a esa disciplina. (Itzel Ramírez)