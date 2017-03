Recuerdan legado de Teófilo Borunda

“Le reconocemos por su amplísima trayectoria en todos los ámbitos de gobierno desde muy joven destacó muchísimo por su actividad muy exitosa en el mundo de la política y que se convirtió con el paso del tiempo en un personaje muy importante para Ciudad Juárez”, comentó Luis Fernando Rodríguez Giner, presidente actual de la asociación.Este homenaje se llevó a cabo en el monumento en su honor ubicado en la calle que lleva su nombre en la intersección con la avenida Tecnológico.Recordó que Teófilo Roberto Borunda Ortiz fue regidor, senador, diputado federal, gobernador de Chihuahua y embajador de México en Argentina.Al homenaje asistieron miembros del Partido Revolucionario Institucional en el cual militó, así como miembros de su familia, entre ellos Sergio Borunda Flores, hijo del ex gobernador.Borunda Ortiz nació en Satevó, Chihuahua el 4 de febrero de 1912 y murió en Ciudad Juárez el 18 de marzo del 2001.“Aunque no nació en Ciudad Juárez, él mismo se consideraba juarense”, dijo Rodríguez Giner.Mencionó que el objetivo de la organización es reconocer la trayectoria de los personajes que le dieron forma a la sociedad, por lo que rememorar Teófilo Borunda no solamente obedece a sus cargos públicos o al hecho de que haya fundado la asociación, sino a su personalidad que lo convirtió en un ciudadano distinguido de la comunidad juarense.La organización Juarenses A.C. fue creada por Teófilo Borunda y René Mascareñas hace 26 años con el objetivo de “rescatar el buen nombre de Ciudad Juárez, haciendo alusión a hombres y mujeres de la comunidad sean políticos deportistas, artistas, profesionistas, periodistas, gente que se ha destacado por su labor para construir una mejor comunidad”, comentó Rodríguez Giner.Quien agregó que cuentan con dos actividades principales, una de ellas es la entrega de la presea René Mascareñas, que se otorga en vida a alguien que este destacando mucho en la comunidad, por logros académicos, artísticos o empresariales.La otra es el mantenimiento de un recinto de juarenses distinguidos, en el cual se reconoce a personas fallecidas que dejaron un legado en la sociedad, al momento han ingresado alrededor de 75 personalidades, informó.

