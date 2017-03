Suma calor tercer récord

La temperatura registrada ayer en la región no sólo marcó récord para un 22 de marzo, también fue el día más caluroso en lo que va del año, de acuerdo con el Servicio Nacional del Clima en El Paso, con sede en Santa Teresa, Nuevo México.El informe señala que el termómetro marcó ayer una máxima de 33 grados centígrados (92 Fahrenheit). El récord anterior era de 29 centígrados (84 Fahrenheit) y databa de 1990, hace 27 años.Con esto, van tres días consecutivos en que se supera el registro histórico de calor.Ante estas temperaturas, ciudadanos consideraron que no sólo se adelantó la primavera, sino que los días parecen de verano, además de que el calor y los vientos han traído consigo las alergias por el polen y el polvo en el ambiente.El titular de la Dirección General de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, recomendó a los fronterizos que en caso de salir de sus hogares se protejan con una gorra o sombrero.También aplicar protector en las partes expuestas a los rayos solares y no pasar mucho tiempo al sol, así como de tomar abundantes líquidos.El pasado lunes –día en que entró la primavera– la temperatura máxima fue de 32 grados centígrados (89 Fahrenheit), registro que superó al del 20 de marzo de 2016, cuando la máxima fue de 27 centígrados (81 Fahrenheit).El martes la máxima fue de 32 grados centígrados (90 Fahrenheit), lo que rebasó el valor registrado el 21 de marzo de 1907, que fue de 31 centígrados (88 Fahrenheit).Previamente a la entrada de la primavera hubo días en que no sólo se igualaron las temperaturas sino que también marcaron nuevos récord de calor.Las temperaturas cálidas comenzaron a sentirse en la región de Juárez-El Paso desde el miércoles 8 de marzo, cuando se alcanzó una temperatura 27 grados centígrados.El miércoles, jueves y viernes de la pasada semana también se superaron los récords de calor.Matamoros exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta ante cualquier cambio climático que pudiera ser notificado en medios de comunicación y redes sociales. (Salvador Castro / El Diario)

