Lo matan mientras velaba a su hermano

Cargando

Con estos casos, marzo registra 55 homicidios dolosos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la institución, dio a conocer que durante el transcurso de la mañana fue reportado el hallazgo de un cadáver en el interior de una vivienda ubicada en las calles Niquel y Gardenias, de la colonia Bellavista.La víctima fue identificada sólo como Carlos, de aproximadamente 40 años, la cual fue localizada por la propietaria de la casa.La mujer dijo a los primeros respondientes que no había visto al arrendatario en dos días, por lo que acudió esta mañana a buscarlo y al asomarse por la ventana, observó que estaba el cuerpo en el piso de la sala.A simple vista se observó que el cuerpo presentaba múltiples golpes y una herida profunda en el cuello. El cadáver tenía rastros de sangre seca y despedía olores fétidos.Los agentes municipales refirieron que el hombre había sido degollado.Por la tarde, individuos armados irrumpieron en una vivienda y privaron de la vida un hombre que participaba en el servicio funerario de su hermano.Los hechos ocurrieron en la casa situada en la colonia Industrial.Los testigos explicaron que la familia Martínez velaba a uno de sus integrantes que falleció horas antes a causa de una enfermedad congénita que padecía.Los agresores llegaron a bordo de dos vehículos, un vehículo marca Ford Taurus y una camioneta tipo pick up marca Ford Ranger.Los hombres armados irrumpieron dentro de la casa situada en las calles Acapulco y San Diego, para disparar contra un hombre de aproximadamente 40 años.Los asistentes al servicio funerario, incluida la familia en duelo, entraron en crisis de pánico, por lo que solicitaron seguridad por parte de la policía preventiva y estatal, dijeron los testigos.Los peritos especializados en la escena del crimen acudieron a ambos lugares para hacerse cargo de las evidencias y el levantamiento de los cuerpos.Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas.La irrupción de sicarios a los hogares para privar de la vida a sus víctimas frente a sus familias o vecinos va en aumento, pese a la activación de las fuerzas de reacción y el sobrevuelo del helicóptero.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.