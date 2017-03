Pese a miedo, menor narra abuso sexual

La víctima dijo tener miedo de estar ahí pero aún así fue interrogada por el abogado defensor del acusado, Ramón M.M., quien pidió que el menor fuera citado para probar su teoría de que el infante mentía.Sin embargo, el pequeño fue firme en señalar que el ahora detenido lo agredió sexualmente en varias ocasiones y para ello, dijo, lo amenazaba con matar a su madre y a su hermanito.“¿Por qué dices eso?”, preguntó el litigante al referirse a la violación. A lo que la víctima respondió “Porque yo lo sentí”. “¿Alguien te ha dicho que digas eso?”, continuó el abogado. “No”, indicó y luego le preguntaron “¿cuándo se lo dijiste a tu papá?”. “El sábado en la noche”, respondió el menor.“¿Y él se enojó?”, inquirió el defensor. “No” contestó el niño quien luego le respondió al defensor que sus padres son bien cariñosos con él, le pegan solo cuando se porta mal y no lo dejan andar en la calle.El interrogatorio se prolongó con preguntas más personales, para que la víctima describiera cómo fue violado y cómo se sentía por esos hechos.“Tengo tristeza y también miedo de que el señor (Ramón M.M.,) si no hacía lo que quería iba a matar a mi mamá”, dijo la víctima con voz infantil y por momentos distorsionada para que no fuera reconocido pues se encontraba declarando desde una sala privada donde sólo se encontraban el juez de Control, Adalberto Contreras Payán, y un psicólogo del Tribunal.La señal se trasmitió en tiempo real a la sala tres de la “Ciudad Judicial” donde se encontraba el sospechoso, su abogado, dos agentes del MP y cuatro personas en el área del público, familiares y vecinos de Ramón algunos de ellos previamente había declarado a favor del acusado.Una vecina le indicó al juez que un año antes se había topado a la víctima en el parque y ésta le refirió que su padre le pegaba a él y a su madre porque no se dejaba “tocar”.Pero después de escuchar al niño y los datos de prueba, el juez consideró que sí existen indicios de que Ramón M.M., atacó sexualmente al menor entre el verano del 2015 e inicios de febrero 2017 en el interior de una vivienda ubicada en la calle Lolita Lebrón de la colonia Lucio Blanco, así como en marzo del 2016 y en febrero del presente ciclo.El juez dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva y aprobó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

