Ligan a ejecutado con homicidios en bares

El fiscal en la zona norte, Jorge Nava López, relacionó al hombre asesinado en un restaurante de Montes Elíseos como el líder de una célula que se desarticuló de una de las organizaciones delictivas y controlaba la venta de drogas en corredores comerciales de esta ciudad.Para la Fiscalía General del Estado, el hombre asesinado e identificado como Juan Carlos Gallegos Martínez, apodado “El Pitbull”, era líder de una célula de la pandilla “Los Aztecas” que se fragmentó para hacer sus propios negocios y tenía a su mando de 8 a 10 personas.Y aunque el responsable del Ministerio Público en Juárez lo relacionó con la ejecución y exhumación de cuatro cuerpos localizados en la colonia Juanita Luna durante el mes de enero y ahora con los cuatro cuerpos localizados en la carretera a Casas Grandes el pasado domingo, lo cierto es que no existía una orden de arresto contra la víctima.El fiscal general César Augusto Peniche Espejel dijo el pasado fin de semana que “El Pitbull” estaba bajo investigación por su participación en el homicidio de tres universitarios en la cantina “La 4”, ubicada en Plaza Portales y también se le responsabilizaba por un triple homicidio ocurrido en el bar Tr3s Mentiras, de Plaza Cuquita, en la avenida Manuel Gómez Morín.Peniche Espejel declaró que Gallegos Martínez y otros integrantes de su célula se habían separado recientemente de otro líder de “Los Aztecas”, apodado “El Chino” Lares, quienes se dedican a la venta de droga dentro de bares.Del “Chino” Lares la autoridad no ha referido contar con orden de aprehensión.El archivo periodístico establece que en enero fueron localizados cuatro cadáveres en el patio de la casa de la calle Pablo Herrera número 8420, en la colonia Juanita Luna.Luego de la exhumación de los cuerpos la Fiscalía no ha dado a conocer las identidades de las cuatro víctimas. Lo mismo ocurre con las identidades de los cuatro hombres localizados por reporteros el pasado sábado en una brecha por la carretera a Casas Grandes.Oficialmente las víctimas se encuentran en calidad de desconocidas.Nava López explicó que Gallegos Martínez falleció los primeros minutos del sábado, sin embargo, las personas asesinadas y abandonadas en el desierto tenían entre 48 y 72 horas de muertos, pues fueron privadas de la libertad entre miércoles y jueves.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.