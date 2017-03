Desaparece ‘migra’ equipaje de deportados

La desaparición de dinero, teléfonos celulares, ropa y todo tipo de pertenencias, es un problema sistemático al que se enfrentan los migrantes que son detenidos y luego deportados a México, según un estudio del Consejo Americano de Inmigración, el Programa de Defensa e Incidencia Binacional y la Unión Americana de Libertades Civiles de Nuevo México.De acuerdo con el estudio, titulado “Deportados sin posesiones”, cuatro de cada 10 detenidos por oficiales de migración estadounidense reportaron que al salir de los centros de detención, sus pertenencias no estaban completas.Esta situación, conocida por los gobiernos estadounidense y mexicano, ha llevado a establecer ciertas políticas de protección a los migrantes, quienes, sin embargo, siguen padeciendo la pérdida de sus posesiones.El estudio menciona que el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS por sus silgas en inglés) ha emprendido acciones para corregir el problema: el establecimiento de estándares nacionales para la actuación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) en 2015 y arreglos de repatriación local binacionales en 2016.Sin embargo, después de la firma de los acuerdos con el gobierno mexicano, la cifra de migrantes que declararon la desaparición de sus pertenencias tuvo incluso un ligero repunte al pasar de 41.5% en 2015 al 42.4% en 2016.La pérdida de estas pertenencias, de acuerdo con el estudio, afecta la posibilidad de los deportados para comunicarse con sus familias o con cualquier persona que pueda ayudarlos, acceder a ayudas del gobierno mexicano –al perder sus documentos de identificación–, comprar un boleto y hasta a sobrellevar las temperaturas extremas de la frontera.Walter Ewing y Guillermo Cantor, autores del reporte especial, señalaron que en algunos puntos de la frontera es más probable que los migrantes no recuperen las posesiones que tenían al momento de ser detenidos.De las ciudades consideradas en el estudio, Juárez se encuentra a la cabeza al ser el punto de deportación en el que más migrantes dijeron haber perdido sus posesiones, con un 69.8%.Algunas de las razones que explican la desaparición de las pertenencias de los migrantes es que, al igual que ellos, en distintos momentos del proceso de deportación quedan bajo la custodia de diferentes entidades, cada una con protocolos propios para el resguardo de pertenencias de las personas detenidas.La custodia de las pertenencias depende incluso de las condiciones físicas del lugar de reclusión, pues las instalaciones no permiten siempre resguardar todas las posesiones.Una vez perdidas, es prácticamente imposible que los afectados puedan iniciar algún procedimiento formal de queja, ya que no son informados de este derecho, encuentran dificultades para hacerlo fuera de Estados Unidos o no tienen pruebas de la existencia de lo reclamado.

