Gasta Municipio casi 2 mdp en circo

El Municipio contrató al circo “Roncaly on ice” por un millón 800 mil pesos para ofrecer dos funciones diarias y gratuitas durante todo abril, con motivo de la celebración del Día del Niño, informó el oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar.Explicó que la contratación fue directa porque es una presentación artística y entra en el rango de servicios profesionales, ya que en estos casos la ley permite asignaciones directas.Aseguró que las unidades que solicitaron el evento, tales como el DIF y la Oficina del presidente municipal hicieron una evaluación económica y revisaron la calidad del espectáculo y en base a eso se decidió por este circo.“No se viola la ley, es como si quisiéramos presentar a un artista, como Juan Gabriel, que en paz descanse, nomás hay un artista. Es el fundamento que se utiliza para la contratación de un evento”, explicó el oficial mayor.Sin embargo, el regidor Hiram Apolo Contreras Herrera, del Comité Técnico Resolutivo de Obras Públicas, dijo que el contrato del circo es una de las asignaciones directas del Municipio que viola la ley.Señaló que el monto de dicho contrato por 1.8 millones de pesos, está por encima de lo permitido para este tipo de procedimientos.“Al pueblo hay que darle circo y ya va a tener circo. Lo adjudicaron de manera directa, está violando los montos establecidos por la ley. El argumento lo dejan bien ambiguo, que son servicios profesionales, ser cirquero es una profesión, no es un oficio, que patinan sobre el hielo y son profesionales”, refirió.En contraste el oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar, dijo que se hizo una evaluación de diferentes circos en el país y se obtuvo la propuesta que económicamente era la más favorable y cumplía con características de calidad.“La intención del DIF es llevar a todos los niños de Ciudad Juárez, van a ser dos funciones diarias y totalmente gratis”, mencionó el funcionario.Dijo que el presupuesto para la contratación del circo proviene del DIF Municipal y de la Oficina de la Presidencia Municipal.Aunque no se ha definido en qué lugar se instalará la carpa, es probable que se ubique cerca de las instalaciones del DIF, comentó Ortega.

