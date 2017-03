Quedará fuera de UACJ casi mitad de aspirantes

Samanta Hernández Loya, de 17 años, está a la espera de los resultados de admisión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), que se darán a conocer el próximo domingo.“Entré con muchas ilusiones, pero al presentar el examen me di cuenta que realmente el estudio no fue suficiente, porque la guía que te dan para estudiar no se relaciona para nada con lo que viene en el examen”, comentó la aspirante a estudiar la carrera de Médico Cirujano.Ella es parte de los 12 mil 265 que solicitaron su ingreso a la Universidad, aunque según informó ayer el rector Ricardo Duarte Jáquez, sólo habrá cupo este semestre para unos 6 mil 700.Su amiga Luisa Fernanda González Rubio sacó dos fichas e hizo dos exámenes. Si no queda en su primera opción, que también es Médico Cirujano, tendrá oportunidad de hacerlo en la segunda, que es Odontología.“La guía que nos proporcionaron cuando pagamos la ficha era como para que te familiarizaras, pero en verdad no venía nada, eran dos preguntas, pura teoría y en el examen era mucho procedimiento. Yo estuve estudiando la guía como un mes y es como si hubiera ido en blanco”, coincidió la mujer de 18 años.Ambas dijeron estar nerviosas e ilusionadas. Una quisiera ser ginecóloga y la otra pediatra y creen que este resultado puede definir el rumbo de sus vidas.Los exámenes se aplicaron del 15 al 18 de marzo bajo el encargo de la empresa Métrica Educativa, que ante un notario entregó ayer a las autoridades de la UACJ los resultados de la evaluación para el semestre junio-diciembre 2017.Estos serán revelados el domingo 26 de marzo a través de la página de la institución www.uacj.mx.Tras la conferencia de prensa del rector, la UACJ emitió un comunicado de prensa que incluye cifras que difieren de las presentadas por Duarte.El boletín indica que fueron 12 mil 795 aspirantes a ingresar a programas de licenciatura, y la UACJ captará un aproximado de 7 mil 400 nuevos alumnos.De acuerdo con el reporte, los programas que presentaron mayor demanda fueron Medicina, Odontología, Enfermería, Derecho, Psicología y Educación.Datos publicados en la página de la UACJ indican que en noviembre de 2016 para el semestre enero-junio 2017, de 4 mil 790 aspirantes se aceptaron alrededor de 3 mil 450.Para el semestre junio–diciembre del 2016, 10 mil 862 personas aplicaron para ingresar a la Universidad y de estos se aceptaron alrededor de 7 mil.El rector recordó ayer a aquellos que sean aceptados, que deben de tener listos sus documentos y empezar su proceso de inscripción en junio. Asimismo llamó a no decepcionarse a los que por esta ocasión no pudieron ingresar. (Alicia Fernández / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.