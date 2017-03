Rechaza regidor avalar asignaciones directas

“Por falta de transparencia” por parte del Comité Técnico Resolutivo de Obras Públicas, el regidor Hiram Apolo Contreras Herrera, integrante de ese mismo órgano del Ayuntamiento, no avala con su firma los contratos de obra pública asignados directamente sin licitar.“No estoy firmando nada, no estoy avalando ningún tipo de adjudicación directa”, enfatizó.El edil señaló que la Administración municipal sostiene la práctica de asignar directamente los contratos, incluso los de servicios y en los casos donde ha hecho licitaciones, están cuestionables.“No hay transparencia ni libertad de competencia para los demás proveedores escudándose en cuestiones legaloides”, dijo.Sin embargo el alcalde Cabada Alvídrez aseguró que las asignaciones directas se hicieron porque de lo contrario se iban a perder los recursos del Gobierno federal.“Asignamos como nunca en la historia de Ciudad Juárez, a casi 50 compañías diferentes, entonces ¿En dónde está el cuestionamiento, en dónde está la interrogante? Por favor”, expresó.El regidor Hiram Apolo Contreras, indicó que por ejemplo la semana pasada fue licitado un contrato para bacheo y de 7 empresas que participaron en el concurso 6 fueron descalificadas en una decisión que tomó el Comité de Obra Pública que calificó de dudosa.Señaló que el mismo procedimiento, sin concursar, se aplicará en la venta de 50 camiones del Municipio que anteriormente utilizaba el ViveBús.“Se venderán de manera directa, sin concurso para buscar el mejor precio que se ofrezca por ellos a través de una subasta pública nacional”, añadió.Datos oficiales, indican que en los primeros tres meses de la administración municipal que encabeza Armando Cabada Alvídrez prevaleció la asignación directa en el 90 por ciento de los contratos celebrados para ejecutar obras de gobierno.Para llevar a cabo esta modalidad de adjudicación utilizada en trabajos de pavimentación, construcción de cuartos en colonias, parques comunitarios, de alcantarillado y electrificación, entre otros, los proyectos fueron fraccionados o divididos para entregarse a varias compañías y ajustar los montos de sus costos a lo que establece la normatividad vigente.Dijo que las empresas que obtuvieron esos contratos están adheridas a la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, y son respetables.Por ello, declaró que entre todas las empresas que se eligieron “no hay de que quieran señalarnos de favoritismo”.“A partir de este año, yo lo he dicho y ya lo hemos demostrado, habremos de licitar la gran mayoría del recurso que salga del Municipio”, aseguró el alcalde.Del 10 de octubre al 31 de diciembre del 2016, el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública, responsable de los concursos en la administración municipal, asignó un total de 105 contratos de obras a constructoras locales, en los que se ejerció un presupuesto de poco más de 170 millones de pesos proveniente de recursos federales y municipales.El procedimiento de asignación directa se utilizó en 94 de los casos. Nueve de ellos se abrieron a la participación de más empresas mediante el procedimiento de “invitación a cuando menos tres” y en dos únicamente, se recurrió a la licitación pública para permitir una mayor participación de compañías y buscar la mejor oferta en la compra de mezcla asfáltica fría, se informó.Para llevar a cabo esta modalidad de adjudicación utilizada en trabajos de pavimentación, construcción de cuartos en colonias, parques comunitarios, de alcantarillado y electrificación, entre otros, los proyectos fueron fraccionados o divididos para entregarse a varias compañías y ajustar los montos de sus costos a lo que establece la normatividad vigente.

