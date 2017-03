Así como ‘El Cabo’ terminará ‘El 80’: fiscal

Chihuahua— Los líderes de grupos del crimen organizado terminarán en la cárcel o víctimas de sus propias traiciones, dijo ayer el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel.“Así como le pasó a ‘El Cabo’, también está ‘El 80’ y hay otros delincuentes en diferentes partes del estado y a todos les tendrá que llegar su resultado, es decir, irán a la cárcel o acabarán víctimas de sus propias traiciones”, expresó.Entrevistado en el exterior del gimnasio del Colegio de Bachilleres plantel 1, dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) lleva una investigación para determinar el grado de involucramiento de la Policía municipal de Cuauhtémoc con las bandas del crimen organizado que operan en la región noroeste.Añadió que pidió mayor presencia e intervención de las autoridades federales en la zona de la balacera, donde según las cifras oficiales de la FGE, hubo ocho muertos, entre ellos el líder César Saúl Gamboa alias “El Cabo” y donde cuatro policías preventivos de Cuauhtémoc, actualmente sujetos a investigación, resultaron heridos.Luego de ese señalamiento, se informó de la renuncia de cinco agentes de la Policía Municipal de Cuauhtémoc.El presidente municipal, Humberto Pérez Holguín, mencionó que se está a la espera de la información a detalle de tal dicho.Agregó que los agentes, que se encuentran en filas, fueron aprobados por la propia Fiscalía para desempeñarse como municipales, según los exámenes de confianza en donde, de manera oficial, Cuauhtémoc resultó uno de los mejores evaluados.Peniche Espejel dijo que dependiendo del resultado, se analizará la posible llegada de la Policía Estatal Única (PEU) para tomar el control de la corporación y asumir, al igual que en otros seis municipios, las tareas de seguridad pública en Cuauhtémoc.Señaló que esperarán el resultado de las indagatorias para decidir si toman o no, el control también de la Policía municipal, toda vez que los agentes que resultaron heridos la tarde del pasado domingo en la balacera iban a la zona del enfrentamiento pero presuntamente para ayudar al grupo liderado por “El Cabo”, cuyo cadáver fue reclamado y entregado a sus familiares la tarde del pasado lunes.Agregó que las dos bandas de narcotraficantes, la liderada por “El Cabo” y la otra por “El 80” aprovecharon el día domingo y horario en la tarde, cuando había poca presencia de la autoridad estatal para dirimir sus diferencias a balazos.“Lo que ocurrió en el campo 101, según estamos apreciando, es una estrategia que ellos utilizaron buscando el día preciso que pudiera suponer que habría menor número de elementos estatales, pues era día de asueto y por el festivo del lunes. Por lo que nosotros estamos integrando información con las redes delictivas del estado y vamos a atender de manera debida todas las regiones”, aseguró.Al ser cuestionado sobre el motivo de la escasa presencia y participación de la autoridad federal en la zona del conflicto, que provocó temor entre los habitantes de comunidades aledañas, el funcionario estatal dijo que ya tuvo comunicación con la Federación.“Yo mismo me reuní con la Guarnición militar allá en Cuauhtémoc, perteneciente a la 42 Zona y vamos a diseñar esquemas de coordinación mas efectivos, para que los tres niveles de gobierno cumplan con la parte que les corresponde con las tareas de seguridad pública.“Tenemos una grave carencia en las policías municipales, por eso el estado está tomando esa parte ya en seis ayuntamientos, con la idea de generar una policía que esté a la altura, pero también la Federación debe poner su parte, porque la mayor parte de los homicidios son del orden federal y ojala el estado de fuerza federal también se incremente”, mencionó.El titular de la FGE afirmó que aún con el nivel de armamento y capacidad desplegada por los grupos criminales, “El estado siempre va a ser superior a los delincuentes y no será rebasado por los mismos”, sentenció.El presidente de Ficosec Cuauhtémoc, Ricardo Ramírez, mencionó que la certificación es más urgente ahora que se demanda de una Policía confiable, por lo que, aparejado con el trabajo que en la evaluación de la confianza realiza la FGE, se seguirá trabajando con este modelo que ha generado buenas expectativas en el estado de Querétaro, en donde se partía de las misma premisa de corrupción de los agentes policiacos.

