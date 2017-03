Aumentará el lunes franquicia para internar mercancía de EU

El beneficio que va dirigido a turistas extranjeros y de origen mexicano así como a connacionales que residen en el interior del país, estará vigente del 27 de marzo al 27 de abril.En este periodo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) permite también a los connacionales que arriban al país declarar por su cuenta, directamente en la Aduana, sin necesidad de contratar un agente, mercancías que rebasen la franquicia.En el caso de los turistas, la franquicia se incrementa durante el periodo vacacional de Semana Santa, de verano y de invierno. Si viajan en familia, es acumulable al número de integrantes que viajen en un solo vehículo.Estos beneficios excluyen únicamente a los habitantes de la frontera, quienes ya tienen una franquicia permanente (todo el año) de 150 dólares por persona en vehículo, hasta un límite de 400 dólares en grupo, incluyendo menores de edad.La franquicia vigente permite introducir al país sin pagar impuestos uno o varios artículos, además del equipaje, pero no incluye bebidas alcohólicas y tabacos labrados.La tasa global del impuesto que se aplica es del 16 por ciento, siempre y cuando el valor de las mercancías no exceda de tres mil dólares y que no estén sujetas a regulaciones y restricciones arancelarias, en cuyo caso se tendrá que recurrir al agente aduanal.La SHCP tiene prohibido internar ropa usada que no sea del equipaje, además de llantas y motores usados.Sin embargo, puede introducir mercancías que forman parte del equipaje personal, como ropa, calzado, productos de aseo y belleza, nuevos o usados, ajuar de novia; ropa para bebé y artículos para su traslado, aseo y entretenimiento (silla, cuna portátil, carriola y andadera, entre otros). (Juan de Dios Olivas)

