‘Carencias, herencia de administración pasada’

Personal operativo del Hospital Infantil de Especialidades (HIE) denunció la falta de especialistas, equipo y medicamentos, rezagos a los que se suman presuntas condiciones insalubres en las que desempeñan su trabajo.

La tarde del pasado domingo, los médicos y enfermeras colocaron una manta dirigida tanto al gobernador Javier Corral Jurado como al secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, en la que manifestaban su descontento por esta problemática.Para Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, los problemas a los que se enfrentan los médicos en el HIE son una herencia que dejó la anterior administración, aseguró.“Esa manta tiene fallas, puesto que no hay paramédicos en el hospital. Para empezar, se está falseando alguna información, pero hay cosas que sí son ciertas y sobre esas quisiera tomar algunas cosas”, dijo Valenzuela Zorrilla al reconocer la falta de operatividad del aparato de rayos X, señalada en el mensaje por los inconformes.Sobre este asunto, el funcionario reconoció la descompostura, pero afirmó que fue la administración pasada la que supo de la falla de ese equipo y no la compuso.Sin embargo, aseguró, la próxima semana un ingeniero realizará las reparaciones en vista de que desde el pasado viernes se presentó ahí para evaluar la situación.En relación con el señalamiento de que el Hospital Infantil de Especialidades arrastra un déficit de especialistas y subespecialistas, Valenzuela Zorrilla dijo que esa infraestructura cuenta con los especialistas necesarios, mas no con el otro tipo de personal porque su nivel no lo requiere.“Tenemos especialistas en anestesiología, pediatría general. Pero no hay subespecialistas, no hay un endocrinólogo pediatra, no hay cosas demasiado especializadas que conciernen a un tercer nivel. El Hospital Infantil no es de tercer nivel. No se va a abrir plazas en ese sentido ni son necesarios ese tipo de profesionales”, comentó.En la manta, los inconformes aseguran trabajar entre condiciones insalubres, lo que director médico rechazó argumentando que se lleva un control de la limpieza de los quirófanos.“Todavía cargamos con el robo que se hizo en la administración pasada”, señaló sobre la falta de medicamentos. “Eso sí es cierto y es a nivel de todos los hospitales del estado de Chihuahua. Tendremos que cargar con el karma de esta gente, con el crimen que hicieron. Pero se está recuperando ese porcentaje de insumos que faltan”.En ese sentido, Zorrilla Valenzuela negó que los fármacos con los que cuenta el hospital sean de mala calidad y atribuyó parte del descontento a que muchos especialistas prefieren algunos medicamentos que “no son indispensables y sí son más caros”.“Para como están las cosas en las finanzas del sistema de salud estatal, no estamos para darnos el lujo de cumplir el gusto de algunos médicos que están acostumbrados a manejar ciertas sales o ciertas marcas. Se utilizarán los que estén en el cuadro básico, que requiera el paciente, que sean seguros, eficaces y baratos”, afirmó.Además, en un comunicado, la Secretaría de Salud aseguró que el Hospital Infantil de Especialidades nunca detuvo sus operaciones a pesar de las inconformidades y que funcionaba ayer con toda normalidad pese a todas estas carencias.