Crece 15% demanda de ataúdes

Raúl Flores, quien se encontraba entregando féretros en una funeraria de la Paseo Triunfo de la República, informó que regularmente transportan desde los estados de Durango y Zacatecas 120 cajas cada dos semanas, pero ahora es una cantidad de hasta 150.Dijo que tienen 27 años distribuyendo ataúdes en las funerarias de esta frontera.Señaló que regularmente en cada viaje traían 50 piezas, pero ya no es rentable, por lo que con el incremento de las gasolinas transportan de 100 a 120 en cada trayecto.En cuanto a los precios, funerarias informaron que van desde los 20 mil hasta los 80 mil pesos, los más modernos, que tienen una sección especial donde se guardan muestras de ADN en caso de que se requiera una exhumación y no se desee tocar el cuerpo del fallecido.Flores dijo que hace 25 años existían en esta ciudad de 8 a 10 propietarios de funerarias, pero que en los años recientes de mayor violencia en Juárez el número de funerarias aumentó a 37.Señaló que ante este auge de funerarias, algunas ofrecen el servicio a un bajo precio, pero no cumplen con todos los requisitos para un negocio de esta clase.Algunos establecimientos ofrecen el servicio completo que va desde el embalsamamiento, servicio religioso, carroza, velación, tramitología y traslado al cementerio.De acuerdo a encargados de funerarias locales la demanda de inhumaciones es un 60 por ciento del total de los servicios que dan, mientras que el servicio de cremación ha crecido hasta un 40 por ciento.De acuerdo con archivos periodísticos, en Juárez existen numerosas empresas especializadas en servicios funerarios para inhumación: los hay desde lo más económicos que son en promedio de 4 mil pesos, hasta los más costosos que pasan de los 50 mil e incluso pueden llegar a los 100 mil.

