Impacto dependerá del número de procesados: expertos

Estudiosos de este fenómeno coinciden en que el impacto que esa medida tendrá sobre este lado de la frontera dependerá de qué tanto aumente el volumen de personas detenidas que sean procesadas.Blanca Navarrete García, directora de la organización civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), consideró que, en todo caso, la gente debe evitar entrar en un estado de pánico ante el anuncio de las autoridades estadounidenses de concentrar en esta región a “inmigrantes con cargos criminales”.“Ciertamente El Paso tiene mucha infraestructura en cuanto a centros de detención, de corta o de larga estancia, muchos oficiales asignados. Ya nos parecía extraño que no se hubieran planteado la posibilidad de regresar las repatriaciones por aquí. Nos extrañaba que fueran muy condescendientes y aceptaran hacerlo por otras fronteras”, dijo.De acuerdo con la representante de DHIA, Ciudad Juárez, a diferencia de Tijuana, no es una ciudad en la que las personas repatriadas quieran permanecer por diferentes factores, por lo que, aun cuando la población detenida en El Paso crezca en cantidad, el impacto aquí no será mayúsculo.Desde el punto de vista de Rodolfo Rubio Salas, experto en el estudio de los flujos migratorios, lo que sucede es que las autoridades de Estados Unidos desean aprovechar la infraestructura disponible que estaba en desuso porque los migrantes que llegaban han sido cada vez menos desde hace algunos años.“Puede tener impacto en la medida de qué tantos de esos migrantes concentran aquí”, comentó. “Si realmente se cumple esa idea de que van a aprehender a muchos más, eso pudiera tener implicaciones en la medida en que las autoridades concentren más migrantes que los que estaban con anterioridad”.Desde la óptica del académico, el anuncio de que El Paso recibirá a más jueces puede implicar que habrá por esta región un mayor flujo de migrantes que lo que ahora se percibe.En este contexto, Hesiquio Trevizo Bencomo, vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, dijo que la Casa del Migrante está preparada para atender a los deportados brindándoles asistencia.Explicó que la llamada Casa de Ejercicios también estará a disposición de las personas que ingresen a esta ciudad en virtud de los procesos de deportación y repatriación.“Pero vamos a ver. El señor Trump ha dicho muchas cosas y ha hecho pocas. Estamos aquí esperando a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos, pero sí lo tenemos contemplado”, señaló.

