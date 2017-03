Diez donadores diarios, su esperanza de vida

Sin antecedentes o manifestaciones clínicas previas que hayan alertado a sus padres, el niño de 4 años fue diagnosticado con leucemia, motivo por el que hoy necesita la sangre de decenas de voluntarios desinteresados que puedan apoyarlo.“No imaginábamos que pasaría esto”, dijo sorprendida Carmen Janeth. “Mi hijo es un niño que nunca presentó agotamiento. Siempre fue un niño que andaba jugando. Le encanta ir a la escuela y es muy activo. Nunca presentó ningún síntoma”.Cifras del Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED) y la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud indican que la leucemia fue en 2015 la causa de muerte número 20 en la ciudad, con 49 fallecimientos asociados a ella.En este conjunto, las autoridades contabilizaron cinco muertes entre los niños y adolescentes de 1 a 14 años y dos entre las niñas y adolescentes de la misma edad.La leucemia, explica el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, es aquel cáncer que se produce en las células sanguíneas y del cual existen varios tipos.De cara a este desfavorable diagnóstico, la madre de Ethan Ricardo Hinojos Navarrete solicita a la ciudadanía su apoyo para conseguir diez donadores de sangre O+ diarios, el número que piden en el Hospital Poliplaza Médica, donde su hijo convalece desde el viernes pasado.Difundido en las redes sociales, el caso despertó entre los cibernautas un espíritu de solidaridad.Carmen Janeth relató que el calvario comenzó el sábado 11 de marzo, cuando su hijo empezó a tener fiebre y el médico que lo atendió le diagnosticó una infección en la garganta.Después de ese episodio, Ethan se quejaba de dolor en el abdomen, pero los estudios que le practicaron descartaron que se tratara de apendicitis.“Le hicieron más estudios y vieron que estaba bajo de plaquetas”, dijo. “Lo mandaron con el pediatra y al día siguiente reaccionó bien. Pero el viernes en la mañana volvió con el dolor en su pancita y lo trajimos a Urgencias. Le hicieron más estudios y vieron que el hígado lo tenía crecido”.De acuerdo con la madre de Ethan, el diagnóstico inicial era hepatitis, pero ésta fue descartada por el pediatra al explicarles a los padres que el hígado se hallaba inflamado no por la enfermedad, sino como consecuencia de los problemas que el niño tenía en la sangre.Al conocer que su hijo sufría de leucemia, los dos padres se quedaron sorprendidos. Nunca le notaron hematomas en la piel ni otros signos que les avisaran que se trataba de un caso de ese tipo, por lo que la entrevista clínica con el oncólogo sólo los dejó más confundidos.“Entendimos porque el doctor nos explicó que hay personas que no desarrollan los síntomas. Ahorita le están poniendo paquetes de plaquetas y le están dando transfusiones de sangre porque no trae defensas”, comentó ayer la madre.Las personas que quieran apoyar a la familia pueden comunicarse al celular (656) 582-6177 o con Ricardo Hinojos Mendoza, el padre del menor, al (656) 418-3451.El Hospital Poliplaza Médica se ubica en la calle Pedro Rosales de León, detrás del centro comercial Galerías Tec. (Fernando Aguilar / El Diario)Comuníquese a los celulares•(656) 582-6177•(656) 418-3451El Hospital Poliplaza Médica se ubica en la calle Pedro Rosales de León número 7510

comentarios

