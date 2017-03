‘Saludan en caravana’ por niños Down

La actividad fue organizada por el Centro de Enseñanza y Aprendizaje Para Niños con Síndrome de Down (CeasDown), con la participación de clubes de motociclistas y de automóviles clásicos.Madres de niños con esta condición indicaron que lo que pretenden es crear conciencia sobre sus necesidades y capacidades.“Se cree que las personas con Síndrome de Down no aprenden, o que son unos angelitos; cuando les ponemos estas etiquetas estamos equivocados, porque son personas como cualquier otra, sólo que con una condición”, expresó, Ana Silvia Sandez, quien dirige la organización CeasDown.Mencionó que las dificultades que enfrentan los niños con este síndrome a veces se originan hasta dentro de los mismos hogares, cuando los mismos padres no creen que sus hijos puedan aprender y valerse por sí mismos.“Hay que romper mitos respecto a ellos, queremos hacer eco en la sociedad, que vayan aprendiendo porque tenemos que involucrarnos todos”, dijo.Indicó que aunque no es posible que los niños con el síndrome maduren cronológicamente de acuerdo a su edad, es posible acercarlos mucho al nivel cognitivo que deberían tener.Esta es la tercera vez que realizan la actividad, que inició a las 12 del día, cuando todos los participantes se concentraron en el Centro Comercial Plaza Sendero.A la 1 de la tarde, partieron en caravana hacia el Parque DIF, en donde tuvieron un convivio.En diciembre del 2011, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down.Con esta celebración, la Asamblea General quiere aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades.

