Con flores y abejas llegan las alergias

Este incremento en la incidencia de casos puede advertirse en el hecho de que la compra de antihistamínicos se ha elevado en al menos 15 por ciento respecto a otras temporadas del año, informó Filiberto Portillo Rocha, presidente de la sección especializada en farmacias de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).Especialistas del área de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud han explicado que durante la primavera las afecciones en las vías respiratorias y en la piel son comunes, por lo que lo mejor es que la población evite el contacto con polvo, polen, mascotas y otros factores que puedan agudizar los síntomas.Aparte de la rinitis, la conjuntivitis es una de las alergias más comunes que afectan esta temporada a los habitantes de la ciudad, explicó el departamento de Epidemiología.El mecanismo de las alergias consiste en que el organismo reconoce una determinada sustancia como “enemiga”, por lo que cada vez que se le expone a ella activa un mecanismo de defensa y en consecuencia tiende a presentar una reacción de inflamación, sostiene Rubén Villegas Heredia, alergólogo particular.De acuerdo con el médico, una tendencia común es confundir los síntomas de estos padecimientos con los de las infecciones respiratorias agudas, lo que dificulta en muchas ocasiones el tratamiento.Personas como Eduardo Zúñiga, quien sufre de forma crítica por las alergias cada dos veces al año, deben empezar a seguir las rutinas que desde hace varios años han ido practicando, entre ellas evitar visitar parques procurar no exponerse a otros alérgenos que desencadenan sus episodios.“Para estas fechas suelo tomar cosas como clorfenamina o loratadina; también a veces montelukast y salbutamol cuando de plano sí me pongo muy grave y no puedo respirar muy bien”, comentó el hombre. (Fernando Aguilar/El Diario)• Inflamación de la nariz y los ojos• Fluido nasal en abundancia• Episodios de estornudos• Comezón en la nariz y el paladar• Lagrimeo• Ojos rojos• Picazón en los ojos• En casos graves, dificultad para respirar

